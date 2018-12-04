Злата Огневич назвала 5 продуктів, які повинні бути в раціоні кожної жінки

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Додайте їх у своє щоденне меню, щоб завжди залишатися здоровою і красивою

Співачка і учасниця Танців з зірками Злата Огневич, яка красувалася на червоній доріжці M1 Music Awards 2018, поділилася секретом свого відмінного зовнішнього вигляду і стрункої фігури - це правильне харчування.

На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла про корисні продукти, які дарують здоров'я і красу. Злата назвала п'ятірку найважливіших складових щоденного раціону кожної жінки.

Відео: instagram.com/zlata.ognevich

Топ-5 продуктів в жіночому раціоні від Злати Огневич:

Вода

Звертайте увагу не тільки на те, яку воду ви п'єте, але і на те, якою водою ви миєте волосся і на якій воді готуєте їжу.

Авокадо

Сьогодні це природне джерело мікро - та макроелементів можна з легкістю знайти в будь-якому супермаркеті.

Всі зелені овочі

Корисні броколі, брюссельську капусту, селеру та інші зелені овочі слід вживати щодня.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Горіхи

З-за високої калорійності горіхи краще їсти тільки вранці. Вони містять велику кількість омега-3 і білка, які дарують блиск волоссю і роблять нігті міцними.

Буряк

Якщо у вас є проблеми з травленням, запікайте його на ніч, їжте — і все буде добре!

Нагадаємо, Злата Огневич вразила неймовірною розтяжкою. Зірка зізналася, що навчилася сідати на шпагат вже давно, для цього їй знадобилося трохи менше року.

Зазначимо, раніше Злата Огневич розповіла, як розслабляється у вільний час. Співачка пояснила, як заряджається позитивною енергією.

До речі, нещодавно Злата Огневич здивувала фанів несподіваною зміною способу. Деякі передплатники навіть порівняли Огневич із легендарною британською актрисою Одрі Хепберн.

Відео: РБК-Україна