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Здорове і красиве: топ-5 б'юті-лайфхаків для волосся

Lite » Краса 23.05.2019 - 17:29
Здорове і красиве: топ-5 б'юті-лайфхаків для волосся
Ілюстративне фото (instagram.com/irina.shark)

Корисні поради, які знадобляться у догляді за волоссям

Кожній дівчині хочеться мати красиве і здорове волосся. Якщо не знаєте, як впоратися із зайвою жирністю шкіри голови або електризацією волосся, вам допоможуть прості і корисні лайфхаки, якими б'юті-блогер Ірина Шарк поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Топ-5 б'юті-секретів для волосся:

1. Якщо волосся електризується, на допомогу прийдуть звичайні вологі серветки. Просто злегка пройдіться по всій довжині і вуаля, волосся стане гладке, ще й буде смачно пахнути.⠀

2. Ніколи Не розчісуйте волосся, поки воно мокре.

Здорове і красиве: топ-5 б'юті-лайфхаків для волосся
Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Якщо волосся погано завивається, використовуйте праску і алюмінієву фольгу. Локони будуть триматися супер довго.

4. Якщо хочете надати волоссю об'єм і зберегти чистоту волосся довше, скористайтеся сухим шампунем відразу ж після миття на чисте волосся. Сухий шампунь стане якоюсь перешкодою для скупчення шкірного сала.

Здорове і красиве: топ-5 б'юті-лайфхаків для волосся
Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Наносите на кінчики волосся живильні масла, але після цього пасма виглядають жирними і недоглянутими? Можна нанести масла за годину-дві до миття голови, щоб вони встигли вбратися і подіяти. Потім помити голову, нанести кондиціонер і висуши волосся - кінчики будуть виглядати охайними, живими і красивими.

Здорове і красиве: топ-5 б'юті-лайфхаків для волосся
Ілюстративне фото (pexels.com)

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