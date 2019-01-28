Запали ніч: 5 ідей вечірнього макіяжу на День всіх закоханих від зоряних візажистів

Класика червоних губок або зухвалий експеримент — вибір за вами!

14 февраля или День всех влюбленных — отличный повод блеснуть красотой и в который раз покорить сердце своей второй половинки. Совсем скоро нужно будет продумывать до мелочей свой образ для романтической встречи с любимым.

Вместе с LITE берем на заметку beauty-фишки самых известных звездных визажистов и подбираем идеальный вариант вечернего макияжа для самой романтической ночи в году!

#1 Стреляем глазками

Сияющая свежая кожа, широкие густые брови, пухлые губы — главные составляющие образов британской звездной визажистки Никки Вольф. А еще она – мастерки сделать глаза выразительными, а взгляд сексуальным, игривым и манящим. И все благодаря четко очерченным жирным стрелкам!

Сложно представить себе более универсальный вариант для романтического ужина.

Шикарная британская певица Дуа Липа (фото: instagram.com/nikki_makeup)

Модель Чарли Ховард. С таким вызывающим мейкапом вы точно не останетесь незамеченной (фото: instagram.com/nikki_makeup)

Бразильская супермодель Изабель Гулар. В мейкапе сделан акцент на широкие брови и выразительные глаза (фото: instagram.com/nikki_makeup)

#2 Да будет цвет!

Вьетнамский стилист-визажист Ханг Ванго уверен: цветные smoky eyes к лицу каждой. Глядя на его звездных клиенток, с этим утверждением сложно не согласиться. Если вы любительница ярких образов, берите этот совет на вооружение. Главное — подобрать оттенок теней, подходящий вашему цветотипу, и запастись терпением для их качественной растушевки.

Голландская модель Дафна Груневельд. Мейкап - в стиле 80-х, сочетание неоновых оттенков голубого и розового. Смотрится ну очень эффектно — в самый раз для романтического вечера 14 февраля (фото: instagram.com/hungvanngo)

Венгерская модель Барбара Палвин. Да-да, в тренде сейчас — красные тени, которые очень выгодно подчеркнут оттенки голубых и зеленых глаз (фото: instagram.com/hungvanngo)

Австралийская модель Шанина Шейк (фото: instagram.com/hungvanngo)

#3 50 оттенков красного

Знаменитый британский визажист и глобальный креативный директор Lancôme по совместительству Лиза Элдридж — мастер чувственных образов с акцентом на губы. Берем пример! Тем более, что в День всех влюбленных "на ура" идут все оттенки красного и он, как известно, подходит каждой. Главное — найти свой оттенок и не забывать, что он требует идеального тона лица.

Модель India Alexandria наглядно демонстрирует, что порой в макияже решает только одно — насыщенный красный на ваших губах (фото: instagram.com/lisaeldridgemakeup)

Канадская модель украинского происхождения Дарья Вербова. И кто сказал, что красный — "только для кареглазых брюнеток"?! (фото: instagram.com/lisaeldridgemakeup)

Модель Тейлор Хилл. Красный "рулит" не только на губах, но и глазках (фото: instagram.com/lisaeldridgemakeup)

#4 Чистое золото

Самая именитая визажистка в мире Пэт Макграт — настоящая законодательница мейкап-трендов. Если она готовит моделей для очередного показа или звезд для красных дорожек, каждый штрих и акцент в макияже тут же становится актуальными. Так, именно ей мы обязаны модой на все, что блестит и переливается. И еще она обожает золото. Почему бы не выбрать макияж с роскошным сиянием? Сделать еле заметные блики, проработать скулы золотистым хайлайтером или решиться на золотую помаду — решать вам, но без восторженных взглядов вы точно не останетесь.

Видео: instagram.com/patmcgrathreal

Видео: instagram.com/patmcgrathreal

#5 Бьюти-фантазии

Глобальный креативный директор по макияжу Christian Dior Питер Филипс любит, чтобы было необычно. Поэтому графичные стрелки, ресницы, усыпанные блестками, сложные элементы — обычные составляющие его образов. Разумеется, повторить шедевры мастера мы вам не предлагаем. Для яркого романтического лука достаточно будет игривых точек возле ресниц, необычных стрелок или цветной туши.

Игривые глазки (фото: instagram.com/peterphilipsmakeup)

Экспериментируйте и будьте на высоте (фото: instagram.com/peterphilipsmakeup)

Напомним, что в сети набирает популярность "божественный" тренд макияжа 2019 — Yoga Skin. Эта техника нанесения основы вас удивит.

Также подчеркнем, что в тренде сегодня — стиль 80-х. Модные пользовательницы соцсетей предлагают десятки самых невероятных вариантов такого мейкапа.

А вот для ноготков выбирайте модные сегодня небрежные художества Brush stroke nails.