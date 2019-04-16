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Взятися за тіло: Наомі Кемпбелл розкрила секрети ідеальної фігури (відео)

Lite » Краса 16.04.2019 - 19:29
Взятися за тіло: Наомі Кемпбелл розкрила секрети ідеальної фігури (відео)
Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

49-річна супермодель показала своє тренування

Супермодель Наомі Кемпбелл, яка нещодавно відзначила 33-річчя модельної кар'єри, завжди виділялася розкішним тілом навіть на тлі інших прославлених красунь. Довгі стрункі ноги, тонка талія, точені руки, залізний прес... Все в ідеальних пропорціях і ідеальної форми. Звичайно, тут не обійшлося без генетики. Але те, що у свої 48 років вона як і раніше красується на подіумі і її параметри все ті ж – заслуга її завзятості в тому числі.

Знаменита модель не раз зізнавалася, що обожнює спорт і приділяє фізичній активності багато часу. А днями поділилася з підписниками у своєму Instagram ціле тренуванням. Займається по системі знаменитого тренера Джо Холдера, який розробляє фітнес-програму для багатьох голлівудських зірок. В тому числі і для більш молодих колег Наомі – Белли Хадід, Алексіни Грем і Ромі Стрейд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My celebration Workout with @ochosystem Music by @theprodigyofficial

A post shared by Naomi Campbell (@naomi) on

Що ж, Наомі видала нам свою секретну зброю, якою гріх не скористатися, особливо напередодні теплого сезону. Всі вправи досить прості і не займуть багато часу. Струнке і підтягнуте тіло того варто! Отже, приступаємо.

1. На все тіло. Випади з м'ячем – прекрасна можливість зміцнити м'язи ніг, рук і преса. Беремо в руки м'яч, на кожному кроці високо піднімаємо руки над головою і ногу, зігнуту в коліні, а потім переносимо її вперед і робимо глибокий випад. Потім міняємо ногу, і так кілька разів.

2. Для ніг. Все геніальне просто: найкоротший шлях до струнких ніг – стрибки на скакалці! Тільки не забуваємо методично дихати, а трохи вище колін надіти гумку для фітнесу.

3. Для рук. Забудьте про банальні віджиманнях – у світі фітнесу вже давно є маса більш захоплюючих альтернатив. Спробуйте використовувати еспандер і його варіації. Беремо в руку і відводимо її далеко в бік, роблячи невеликий поворот всім тілом.

На ролик Наомі тут же відгукнулося багато фанів. В тому числі її мама Валері Морріс, яка написала: "Так... Мені потрібно зайнятися цим тренуванням, тому що ти виглядаєш приголомшливо". А також колеги по подіуму і близькі друзі. "Нову серію, будь ласка"...

До речі, тренер Наомі Джо Холдер і сам частенько викладає у своєму акаунті невеликі ролики з вправами від знаменитих клієнток. Так що при бажанні там можна знайти тренування на будь-які групи м'язів.

Нагадаємо, раніше 40-річна Ніколь Шерзінгер показала, як накачати сталевий прес і "горішок".

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