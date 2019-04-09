ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

40-річна Ніколь Шерзінгер показала, як накачати сталевий прес і "горішок" (відео)

Lite » Краса 09.04.2019 - 21:29
40-річна Ніколь Шерзінгер показала, як накачати сталевий прес і "горішок" (відео)
Ніколь Шерзінгер (фото: instagram.com/nicolescherzinger)

Співачка мотивує своєю ідеальною фігурою

Відома американська співачка, екс-солістка поп-групи Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер виглядає в буквальному сенсі ідеально. У свої 40 років співачка має неймовірно спортивну фігуру. Більш того, Ніколь завжди повторює, що є фанаткою тренувань. Вона намагається не пропускати жодного заняття, а в зал виконавиця ходить ледь не кожен день в якій би країні вона не перебувала під час гастролей. У свої тренування Шерзінгер завжди додає різноманітність: від більш "розслабленого" фітнесу до більш жорсткого кросфіта. І результат очевидний – співачка виглядає неймовірно молодо.

Також Шерзінгер любить ділитися зі своїми підписниками спортивною мотивацією. Екс-солістка Pussycat Dolls знімає короткі відео з залу, на яких демонструє правильність виконання тієї чи іншої вправи.

Нещодавно Ніколь показала комплекс вправ, спрямованих на зміцнення м'язів ніг, а також преса.

До прикладу, на першому відео Ніколь виконує так звані "пролази", при цьому стоїить співачка в планці. Це дуже гарна вправа для зміцнення рук і створення сталевого преса. Більше того, співачка спеціально зафіксувала ноги нерухомо, щоб виконувати цей комплекс було складніше.

Також співачка виконує інтенсивні стрибки на спеціальній підставці для занять степом. В принципі, в домашніх умовах також можна виконати цей комплекс, обмежившись "підручними снарядами".

На ще одному відео Шрезінгер вже займається з додатковою вагою – гантелями. І знову всі вправи спрямовані на ноги і ікри. Для закріплення результату Ніколь знову виконує "пролази" в планці.

Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер (фото: instagram.com/nicolescherzinger)

До речі, ви можете також доповнити цей комплекс вправами від українського фітнес-тренера Аніти Луценко. Не так давно Аніта показувала дуже цікаву вправу, яке поєднує в собі відразу три в одному. Це і зміцнення преса, сідниць, і одночасно розтяжка. Виконати його буде не так і просто. Але важливо спробувати.

Також закріпіть результат, подбавши про свою спину. Для цього Аніта показала досить просту вправу. Яка допоможе зробити поставу краще.

Зупинись, мить: топ-7 продуктів, які подовжують молодість Все складно: Катя Осадча відверто висловилася про заняття спортом
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України схудненняфигура
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся