З'ясувалася несподівана причина інфаркту і інсульту

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

У людей, що проживають поблизу шосе або аеропортів, ймовірність інфаркту й інсульту зростає в три рази

Вчені з Массачусетської лікарні загального профілю в Бостоні (США) прийшли до висновку, що хронічний вплив шуму збільшує ризик серцево-судинних захворювань, інсульту і інфаркту. Про це повідомляє MedicalXpress.

Вони провели дослідження, в якому взяли участь 499 чоловік віком приблизно 56 років. Їм провели томографію мозку і кровоносних судин.

Далі в учасників дослідження вчені виміряли шум у будинках і оцінили його рівень згідно авіаційної та дорожньої карти, створеної департаментом транспорту штату. В результаті вони прийшли до висновку, що у людей, які проживають в умовах сильного шумового забруднення, поблизу шосе або аеропортів, мигдалеподібне тіло — та частина мозку, яка відповідає за регуляцію стресу — було більш активне, а рівень запалення артерій — вище.

Таким чином, ризик інфаркту та інсульту при цьому зростав в три рази.

Зараз вчені планують провести дослідження та встановити, чи може зниження рівня шуму зменшити ризик серцево-судинних захворювань у населення в цілому.

Нагадаємо, раніше вчені знайшли несподіваний зв'язок між температурою повітря і серцевими захворюваннями. Виявилося, що холодна зимова погода може бути одним з факторів, що підвищують ризик інфаркту міокарда.

Раніше ми писали про те, що вчені з Університету Альберти в Едмонтоні, Канада, провели дослідження, яке довело, що для продовження життя людей, які пережили інсульт або інфаркт, необхідно кожні 20 хвилин відчувати легку фізичну активність. Щоденні вправи повинні тривати не менше семи хвилин.

До речі, вчені назвали самий корисний вітамін для серця і судин.

Відео: РБК-Україна