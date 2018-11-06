ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

З'ясувалася несподівана причина інфаркту і інсульту

Lite » Краса і здоров'я 06.11.2018 - 16:52
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

У людей, що проживають поблизу шосе або аеропортів, ймовірність інфаркту й інсульту зростає в три рази

Вчені з Массачусетської лікарні загального профілю в Бостоні (США) прийшли до висновку, що хронічний вплив шуму збільшує ризик серцево-судинних захворювань, інсульту і інфаркту. Про це повідомляє MedicalXpress.

Вони провели дослідження, в якому взяли участь 499 чоловік віком приблизно 56 років. Їм провели томографію мозку і кровоносних судин.

Далі в учасників дослідження вчені виміряли шум у будинках і оцінили його рівень згідно авіаційної та дорожньої карти, створеної департаментом транспорту штату. В результаті вони прийшли до висновку, що у людей, які проживають в умовах сильного шумового забруднення, поблизу шосе або аеропортів, мигдалеподібне тіло — та частина мозку, яка відповідає за регуляцію стресу — було більш активне, а рівень запалення артерій — вище.

Таким чином, ризик інфаркту та інсульту при цьому зростав в три рази.

Зараз вчені планують провести дослідження та встановити, чи може зниження рівня шуму зменшити ризик серцево-судинних захворювань у населення в цілому.

Нагадаємо, раніше вчені знайшли несподіваний зв'язок між температурою повітря і серцевими захворюваннями. Виявилося, що холодна зимова погода може бути одним з факторів, що підвищують ризик інфаркту міокарда.

Раніше ми писали про те, що вчені з Університету Альберти в Едмонтоні, Канада, провели дослідження, яке довело, що для продовження життя людей, які пережили інсульт або інфаркт, необхідно кожні 20 хвилин відчувати легку фізичну активність. Щоденні вправи повинні тривати не менше семи хвилин.

До речі, вчені назвали самий корисний вітамін для серця і судин.

Відео: РБК-Україна

Новини України здоровьеинфарктученыезаболевания
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся