ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Їй точно 52? Розкішна Сальма Хайєк захоплює молодістю на сторінках глянцю

Lite » Мода 09.08.2019 - 19:33
Їй точно 52? Розкішна Сальма Хайєк захоплює молодістю на сторінках глянцю
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса захоплює молодістю і красою

Сальма Хайєк – ще одна зірка, у вік якої неможливо повірити. Свіжа пружна шкіра, сяючі очі, струнке тіло... Саме такою вона постала відразу в декількох відомих журналах. Перший глянець, який прикрасила собою Сальма – британський Vogue. Актриса стала однією з 15 жінок, які прикрасили вересневий випуск – той самий, над яким працювала Меган Маркл.

Їй точно 52? Розкішна Сальма Хайєк захоплює молодістю на сторінках глянцюЇй точно 52? Розкішна Сальма Хайєк захоплює молодістю на сторінках глянцюНе віриться, що Сальмі скоро 53 (фото: instagram.com/britishvogue)

"Представляємо вересневий номер 2019 року #BritishVogue, відредагований Його Високістю герцогинею Сассексской. На обкладинці під назвою #ForcesForChange зображені 15 провідних жінок світу, які змінюють суспільне життя заради глобального блага і були особисто обрані герцогинею Сассекской і головним редактором British Vogue Едвардом Еннинфулом...", – презентували його на офіційній сторінці глянцю. До речі, 16-е фото редактора символічно залишили порожнім. Таким чином, кожна читачка зможе приміряти на себе роль героїні номери.

Їй точно 52? Розкішна Сальма Хайєк захоплює молодістю на сторінках глянцюСальма висловила подяку всім журналам (фото: instagram.com/salmahayek)

Кілька годин тому Сальма показала нову роботу – вона стала героїнею InStyle Magazine, який відзначає 25-річчя. Хайєк блищить в жіночому вбранні. Вона приміряла розкішне маленьке чорне плаття, яке доповнила босоніжками на високих підборах з шипами. Завершує образ яскравий вечірній макіяж, укладка-хвиля і вишукані прикраси.

Їй точно 52? Розкішна Сальма Хайєк захоплює молодістю на сторінках глянцюЇй точно 52? Розкішна Сальма Хайєк захоплює молодістю на сторінках глянцюСальма для InStyle (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса поділилася знімками в своєму мікроблозі і висловила подяку за честь, надану їй. У сторіз вона показала короткі ролики, де позує з архівними випусками легендарного журналу. "Вітаю з 25-річчям InStyle. Спасибі, що мене включили в ваш спеціальний вересневий випуск, я дуже вдячна!".

Їй точно 52? Розкішна Сальма Хайєк захоплює молодістю на сторінках глянцюСальма насолоджується літом і сонцем (фото: instagram.com/salmahayek)

До речі, як і інші зірки, Сальма не упустила нагоди показати струнку фігуру в купальнику. Актриса опублікувала фото в басейні, де чудово видно її пишні груди, тонку талію й стрункі ноги. Щаслива і задоволена, вона насолоджується теплим літнім деньком. Беремо приклад!

"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін підкреслила пишні форми стильними нарядами Це було нелегко: 43-річна Міла Йовович розповіла про вагітність і розкрила стать майбутньої дитини
Новини України Сальма Хайекактрисакрасота
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся