Їй точно 52? Розкішна Сальма Хайєк захоплює молодістю на сторінках глянцю

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса захоплює молодістю і красою

Сальма Хайєк – ще одна зірка, у вік якої неможливо повірити. Свіжа пружна шкіра, сяючі очі, струнке тіло... Саме такою вона постала відразу в декількох відомих журналах. Перший глянець, який прикрасила собою Сальма – британський Vogue. Актриса стала однією з 15 жінок, які прикрасили вересневий випуск – той самий, над яким працювала Меган Маркл.

Не віриться, що Сальмі скоро 53 (фото: instagram.com/britishvogue)

"Представляємо вересневий номер 2019 року #BritishVogue, відредагований Його Високістю герцогинею Сассексской. На обкладинці під назвою #ForcesForChange зображені 15 провідних жінок світу, які змінюють суспільне життя заради глобального блага і були особисто обрані герцогинею Сассекской і головним редактором British Vogue Едвардом Еннинфулом...", – презентували його на офіційній сторінці глянцю. До речі, 16-е фото редактора символічно залишили порожнім. Таким чином, кожна читачка зможе приміряти на себе роль героїні номери.

Сальма висловила подяку всім журналам (фото: instagram.com/salmahayek)

Кілька годин тому Сальма показала нову роботу – вона стала героїнею InStyle Magazine, який відзначає 25-річчя. Хайєк блищить в жіночому вбранні. Вона приміряла розкішне маленьке чорне плаття, яке доповнила босоніжками на високих підборах з шипами. Завершує образ яскравий вечірній макіяж, укладка-хвиля і вишукані прикраси.

Сальма для InStyle (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса поділилася знімками в своєму мікроблозі і висловила подяку за честь, надану їй. У сторіз вона показала короткі ролики, де позує з архівними випусками легендарного журналу. "Вітаю з 25-річчям InStyle. Спасибі, що мене включили в ваш спеціальний вересневий випуск, я дуже вдячна!".

Сальма насолоджується літом і сонцем (фото: instagram.com/salmahayek)

До речі, як і інші зірки, Сальма не упустила нагоди показати струнку фігуру в купальнику. Актриса опублікувала фото в басейні, де чудово видно її пишні груди, тонку талію й стрункі ноги. Щаслива і задоволена, вона насолоджується теплим літнім деньком. Беремо приклад!