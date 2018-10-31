Лікарі назвали топ-7 причин загостреного почуття голоду

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

На це впливає раціон харчування, а також кількість сну

Здавалося б, тільки недавно поїли, а ви вже знову відкриваєте дверцята холодильника? Причин такої поведінки може бути кілька. Медики назвали сім основних причин загостреного почуття голоду, пише "Медикфорум".

Так, голодні позиви ми відчуваємо в той час, коли організму насправді потрібна волога. Таке часто відбувається з тими, хто п'є занадто мало води. Щоб краще зрозуміти, в чому причина загострення голоду, випийте склянку води. Якщо голод помилковий, після цього він пройде.

Ще одна причина постійного бажання щось пожувати - нестача білка в раціоні харчування. Пам'ятайте: білок - один з ключових поживних речовин, якого потребує організм.

Зверніть увагу, як часто ви їсте. Крім того, коли людина занадто мало їсть, а перерви між прийомами їжі занадто великі, вона теж може відчувати голод протягом дня. Експерти радять для захисту від загострень голоду обов'язково щільно снідати.



Також у списку причин загострення почуття голоду недолік сну. Якщо людина регулярно спить менше 7-8 годин, у неї сповільнюється метаболізм і то й справа виникають муки голоду.

Не варто забувати і про хронічний стрес. Смачна і калорійна їжа впливає на рецептори заохочення в мозку і викликає у вигляді відповідних реакцій вироблення «гормонів задоволення», які допомагають впоратися з напругою, - тому багато заїдають стрес у буквальному сенсі.



Загострення голоду можуть також спостерігатися при гіпертиреозі - порушенні роботи щитовидної залози, при якому виробництво гормонів виявляється надлишковим. Іншими симптомами цього захворювання є порушення менструального циклу, тремор рук, підвищена пітливість, втома, витончення і випадання волосся.



Причиною загострення голоду може бути і прийом ліків. Уважно читайте інструкцію: зазвичай препарати супроводжуються попередженням про те, що можуть підвищувати апетит.

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Відео: РБК-Україна