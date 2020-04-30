Чарівний ополіскувач для блиску і гладкості волосся: простий домашній рецепт

Б'юті-блогер розповіла, як оздоровити своє волосся в домашніх умовах
Під час карантину якраз з'явився вільний час, щоб зайнятися посиленим доглядом за собою. Також це чудова можливість зміцнити й оздоровити волосся з допомогою простих домашніх засобів. Популярний б'юті-блогер Ірина Шарк, яка раніше розкрила секрети краси східних жінок, поділилася на своїй сторінці в Instagram ефективним рецептом для блиску і гладкості волосся.
Його дуже просто приготувати, а результат ви точно помітите при регулярному використанні.
Склад:
Лимон 1 шт
Апельсин 1-3 шт
гаряча вода – 3 літри
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Приготування:
Нарізати лимон і апельсини, як у мене на відео.
Залити гарячою водою і залишити на 3 години.
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Готуйте рідину так, щоб вам вистачило її на один раз. Розраховуйте по своїй довжині волосся кількість апельсинів.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Після митися шампунем і бальзамом, обполоснути голову апельсиновим ополіскувачем.
Раніше б'юті-блогер Ірина Шарк розповіла, як позбутися від целюліту і схуднути.