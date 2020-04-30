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Чарівний ополіскувач для блиску і гладкості волосся: простий домашній рецепт

Lite » Краса 30.04.2020 - 08:37
Чарівний ополіскувач для блиску і гладкості волосся: простий домашній рецепт
Ілюстративне фото (pexels.com)

Б'юті-блогер розповіла, як оздоровити своє волосся в домашніх умовах

Під час карантину якраз з'явився вільний час, щоб зайнятися посиленим доглядом за собою. Також це чудова можливість зміцнити й оздоровити волосся з допомогою простих домашніх засобів. Популярний б'юті-блогер Ірина Шарк, яка раніше розкрила секрети краси східних жінок, поділилася на своїй сторінці в Instagram ефективним рецептом для блиску і гладкості волосся.

Його дуже просто приготувати, а результат ви точно помітите при регулярному використанні.

Склад:

Лимон 1 шт
Апельсин 1-3 шт
гаряча вода – 3 літри

Приготування:

Нарізати лимон і апельсини, як у мене на відео.
Залити гарячою водою і залишити на 3 години.


Готуйте рідину так, щоб вам вистачило її на один раз. Розраховуйте по своїй довжині волосся кількість апельсинів.

Чарівний ополіскувач для блиску і гладкості волосся: простий домашній рецепт
Ілюстративне фото (pexels.com)

Після митися шампунем і бальзамом, обполоснути голову апельсиновим ополіскувачем.

Раніше б'юті-блогер Ірина Шарк розповіла, як позбутися від целюліту і схуднути.

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