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Волшебный ополаскиватель для блеска и гладкости волос: простой домашний рецепт

Lite » Красота 30.04.2020 - 08:37
Волшебный ополаскиватель для блеска и гладкости волос: простой домашний рецепт
Иллюстративное фото (pexels.com)

Бьюти-блогер рассказала, как оздоровить свои волосы в домашних условиях

Во время карантина как раз появилось свободное время, чтобы заняться усиленным уходом за собой. Также это отличная возможность укрепить и оздоровить ваши волосы с помощью простых домашних средств. Популярный бьюти-блогер Ирина Шарк, которая ранее раскрыла секреты красоты восточных женщин, поделилась на своей странице в Instagram эффективным рецептом для блеска и гладкости волос.

Его очень просто приготовить, а результат вы точно заметите при регулярном использовании.

Ингредиенты:

Лимон 1 шт
Апельсин 1-3 шт
горячая вода – три 3 литра

Приготовление:

Нарезать лимон и апельсины, как у меня на видео.
Залить горячей водой и оставить на 3 часа.


Готовьте жидкость так, чтобы вам хватило её на один раз. Рассчитывайте по своей длине волос количество апельсинов.

Волшебный ополаскиватель для блеска и гладкости волос: простой домашний рецепт
Иллюстративное фото (pexels.com)

После мыться шампунем и бальзамом, ополоснуть голову апельсиновым ополаскивателем.

Ранее бьюти-блогер Ирина Шарк рассказала, как избавиться от целлюлита и похудеть.

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