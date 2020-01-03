Вплив води на схуднення: експерт розвінчала популярні міфи

Ілюстративне фото (pexels.com)

Фітнес-тренер розкрила правду про вживання води при схудненні

Про те, скільки потрібно пити води і як вона впливає на схуднення і здоров'я, ходить чимало міфів. Лікар і фітнес-тренер Катерина, яка раніше розкрила топ-8 хитрощів для стрункої фігури, розвінчала у своєму блозі Instagram kate_pro_fit найпопулярніші міфи на цю тему.

Всього експерт розглянула 3 поширених ствердження.

МІФ №1 - потрібно пити 1,5-2 л на добу чистої води

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У добу потрібно випивати 30 мл/кг РІДИНИ (не води!), враховуються супи/соковиті фрукти/овочі/напої тощо. Якщо не можете себе змусити випити більше 1л/добу, орієнтуйтеся на знаки, які дає вам організм:

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світло-жовта сеча (крім першого ранкового сечовипускання), кількість сечовипускань 4-7 р/добу, відсутність спраги, помірно пружна і волога шкіра - все добре, вашому організму вистачає рідини і насильно заливати в себе воду не варто

темно-жовта сеча, кількість сечовипускань менше 3х, часта спрага, суха і в'яла шкіра - вам не вистачає рідини

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Ілюстративне фото (pexels.com)

МІФ №2 - потрібно випивати склянку води вранці, щоб схуднути

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На схуднення стакан води з ранку не вплине, а от відновити водний баланс, порушений за час сну може +швидше пробудить шлунково-кишковий тракт для майбутнього сніданку.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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МІФ №3 - якщо більше пити води, це допоможе схуднути

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Схуднути за допомогою води ви можете тільки в одному випадку - якщо будете замінювати водою їжу. Жироспалювального ефекту вода не має! Тут працює тільки один метод: ВІДЧУВАЄТЕ ГОЛОД - ВИПИЙТЕ ВОДИ! Найчастіше наш організм дає нам сигнал про те, що йому необхідна вода, але ми відчуваємо це як голод і їмо.

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Тому абсолютно кожен раз, коли ви відчуваєте почуття голоду, просто випийте води. Якщо через 15-20 хвилин знову виникне відчуття голоду, значить ви дійсно голодні і вам потрібно поїсти.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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