"Смачний замінник солодощів": дієтолог розповіла про користь популярного цитруса

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Український дієтолог пояснила, чому екзотичний цитрус незамінний в зимовому раціоні

Популярний дієтолог Світлана Фус розповіла про користь екзотичного цитруса помело, який удосталь є на прилавках супермаркетів. Експерт на сторінці в Instagram пояснила, чому цей продукт важливо включити в зимовий раціон.

За словами фахівця, помело - це найбільший з цитрусових фрукт, за смаком солодший і менш кислий, ніж той же грейпфрут, але м'якоть у нього більш суха. Його об'єм сягає до 25 см в діаметрі, вага доходить до 2 кг, а товщина шкірки становить до 5 див.

Помело продають загорнутим в харчову плівку і обтягнутим сіткою для зручності ручного перенесення. Така упаковка також захищає фрукт, створюючи бар'єр від цвілі.

Вибирати помело потрібно виходячи з його ваги – чим важче фрукт, тим він більш стиглий. Після покупки його варто потримати пару днів при кімнатній температурі, щоб цитрус став солодшим і придбав аромат.

"У 100 г помело знаходиться 88% води, і тільки 38 калорій. Тому він може бути смачним і здоровим замінником солодощів", - зазначила Фус.

Крім того, помело багатий харчовою клітковиною, яка прискорює процеси травлення. Також він швидко дарує відчуття насичення - варто з'їсти пару шматочків плоду, і ви відчуєте ситість.

Цей цитрус їдять сирим і свіжим, а також він є відмінним інгредієнтом до фруктових і овочевих салатів. Норма споживання помело для дорослої людини – близько 100 г в день.

"Як і інші цитрусові помело містить вітаміни: вітамін С, вітаміни B1, B2, бета-каротин, кальцій. Цей маловідомий фрукт є цінним джерелом біофлавоноїдів - антиоксидантів. Рекомендується людям при атеросклерозі, з ослабленим імунітетом і проблемами шкіри. Його корисно вживати для профілактики грипу та інших ГРВІ, так як крім вітаміну С, він містить фруктові кислоти та ефірні масла, які є природними фітонцидами", - пояснила експерт.

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