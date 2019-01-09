"Вкусный заменитель сладостей": диетолог рассказала о пользе популярного цитруса

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Украинский диетолог пояснила, почему экзотический цитрус незаменим в зимнем рационе

Популярный диетолог Светлана Фус рассказала о пользе экзотического цитруса помело, который в изобилии имеется на прилавках супермаркетов. Эксперт на странице в Instagram пояснила, почему этот продукт важно включить в зимний рацион.

По словам специалиста, помело - это самый большой из цитрусовых фрукт, по вкусом слаще и менее кислый, чем то же грейпфрут, но мякоть у него более сухая. Его объем достигает до 25 см в диаметре, вес доходит до 2 кг, а толщина шкурки составляет до 5 см.

Помело продают завернутым в пищевую пленку и обтянутым сеткой для удобства ручной переноски. Такая упаковка также защищает фрукт, создавая барьер от плесени.

Выбирать помело нужно исходя из его веса – чем тяжелее фрукт, тем он более спелый. После покупки его стоит подержать пару дней при комнатной температуре, чтобы цитрус стал слаще и приобрел аромат.

"В 100 г помело находится 88% воды, и только 38 калорий. Поэтому он может быть вкусным и здоровым заменителем сладостей", - отметила Фус.

Кроме того, помело богат пищевой клетчатки, которая ускоряет процессы пищеварения. Также он быстро дарит чувство насыщения - стоит съесть пару кусочков плода, и вы ощутите чувство сытости.

Этот цитрус едят сырым и свежим, а также он является отличным ингредиентом к фруктовым и овощным салатам. Норма потребления помело для взрослого человека – около 100 г в день.

"Как и другие цитрусовые помело содержит витамины: витамин С, витамины B1, B2, бета-каротин, кальций. Этот малоизвестный фрукт является ценным источником биофлавоноидов - антиоксидантов. Рекомендуется людям при атеросклерозе, с ослабленным иммунитетом и проблемами кожи. Его полезно употреблять для профилактики гриппа и других ОРВИ, так как кроме витамина С, он содержит фруктовые кислоты и эфирные масла, которые являются естественными фитонцидами", - пояснила эксперт.

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