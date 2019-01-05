Как похудеть, не вставая с дивана: диетолог опровергла мифы о чудо-таблетках

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Похудение без усилий - это просто реклама

Очень многих людей волнует вопрос похудения. Особенно, как это сделать легко и без усилий. Чудодейственной таблетки или порошка не существует, сообщила украинский диетолог Оля Тульчук на своей страничке в Instagram. Отметим, что специалист по питанию в свое время похудела на 62 килограмма.

Она объяснила, что когда вам предлагают купить чудо-таблетки для похудения, это является только рекламой, так как чудес не бывает. Она рассказала, что в последнее время ее имя эксплуатируют в нечестной рекламе порошков для похудения, а она к этому не имеет никакого отношения.

"Давайте не будем обманывать себя сами. Это все безумная реклама. Это все слова, которые мы хотим услышать: выпейте чудо-таблетку-порошок/чай или что-то и Вы похудеете и у Вас будет фигура вашей мечты. Вам говорят, что не нужно никаких диет или спорта. Вам даже не нужно встать с дивана, чтобы похудеть. Для того чтобы Вы купили продукт, Вам скажут все, что угодно, но это не так", - написала Оля.

По словам Оли, для того, чтобы похудеть нужно правильно питаться и заниматься спортом, другого способа сбросить вес просто не существует.

"Если Вы не будете правильно питаться - Вы не похудеете.С похудением - как со всем в жизни не будете работать - не будет результата. Не будете работать на работе - не получите зарплаты; не будете учить английский - сам он к Вам в голову не уложится. Поэтому не обманывайте себя, не ищите, как ничего не делать и получить фигуру своей мечты, не тратьте кучу денег на ветер! Возьмите себя в руки и начните работать над собой! А результат не заставит себя ждать", - подытожила диетолог.

Скриншот поста (instagram.com/olyatylchyk)

Как ранее мы писали, эксперт по здоровому питанию и похудению решила разобраться, как правильно худеть.

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