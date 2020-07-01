Вітамінний рай: літні маски для обличчя в домашніх умовах

В період активного сонця нашій шкірі особливо потрібні захист і відновлення. Допомогти можуть прості домашні маски з натуральних інгредієнтів. Нутриціолог Світлана Нікітчук поділилася у своєму Instagram перевіреними і ефективними рецептами.

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Маска з ПОЛУНИЦІ активно живить шкіру, стимулюють відлущування мертвих клітин, допомагає усунути вугровий висип і прищики, володіє легким відбілюючим ефектом, перешкоджає появі ознак старіння.

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Для жирної шкіри її можна наносити в чистому вигляді, для сухої і нормальної змішати з йогуртом або сметаною різного ступеня жирності, які зволожать шкіру і захистять від опіків.

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Маску можна тримати на обличчі до 15 хвилин, змити водою і потім протерти шкіру тоніком. Протипоказанням може бути алергія або висока чутливість шкіри.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Деякі МАСЛА мають невеликий сонцезахисний ефект SPF 4-6, наприклад кунжутне і виноградної кісточки. Вони знищують вільні радикали і активізує процеси самовідновлення клітин уже після перебування на сонці.

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Їх можна наносити як маску або замість нічного крему. Дати маслу вбратися і залишки акуратно промокнути серветкою

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Перед виходом на сонце хвилин за 30 можна використовувати маску зі звичайного курячого ЖОВТКА, попередньо збивши. Маску залишають на шкірі до повного висихання і змивають водою.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Навіть для маски використовуйте свіжі продукти. Майте на увазі, що маски не замінюють сонцезахисний крем, особливо в період активного сонця з 12 до 16 годин.

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