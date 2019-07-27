"Важила майже 80 кілограмів": Бейонсе розкрила секрет схуднення після пологів

Всесвітньо відома співачка Бейонсе вперше розповіла, як їй вдалося швидко повернути собі приголомшливу форму після народження дітей. Нагадаємо, в червні 2017 артистка та її чоловік Джей-Зі вдруге стали батьками - на світ з'явилися двійнята Сер і Румі. Після пологів зірка важила майже 80 кілограмів, а незабаром їй належав виступ на фестивалі Coachella, де потрібно було надіти відвертий наряд. Що допомогло їй досягти мети, Бейонсе розповіла у відеоролику, який опублікувала на своєму YouTube-каналі.

На початку відео співачка стає на ваги і бачить там безрадісну картину.

"Добрий ранок. Зараз п'ять годин ранку, і це мій перший день репетиції до Coachella. Який жах: я важу майже 80 кілограмів. Чекає довгий шлях, але я впораюся з цим", — каже артистка.

За словами знаменитості, після народження дітей у неї було таке відчуття, ніби її тіло їй не належить. Тоді вона звернулася за допомогою до свого друга, фізіолога і тренера Марко Борхеса. Він автор програми схуднення 22 Days Nutrition, яку і використовувала Бейонсе. Причому вона пройшла її двічі, тобто її дієта тривала 44 дні.

Відео: Beyoncé - 22 Days Nutrition (youtube.com/Beyonce)

Основні принципи програми — велика кількість продуктів рослинного походження та повна відмова від м'яса. Артистка вживала тільки рибу, а рис замінила на кіноа.

"Я сиділа на дуже низькокалорійній дієті. Близько 80% ваги я скинула завдяки їй. Мій сніданок складався з яєчних білків, овочевого коктейлю, цільнозернових пластівців із знежиреним молоком. А ще я пила дуже багато води", — каже вона в ролику.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Крім того, співачка активно займалася спортом, включаючи в свій план тренувань кроссфіт і заняття по розтяжці.

У підсумку вона повернула собі приголомшливу форму і блискуче виступила на фестивалі, і досі продовжує захоплювати шанувальників стрункою і підтягнутою фігурою.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Нагадаємо, Бейонсе підкреслила стрункі ноги і пишні груди сяючим нарядом від Alexander Mcqueen на прем'єрі культового мультфільму "Король Лев".

Також Бейонсе блищала в Лондоні в розкішній сукні від відомого дизайнера.