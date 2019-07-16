Чисте золото: Бейонсе блищить в Лондоні в розкішній сукнюі від відомого дизайнера

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

37-річна співачка захоплює мережу світськими виходами

Бейонсе, яка рідко тішить шанувальників новими постами, останнім часом включилася в інста-життя. Все завдяки прем'єрі The Lion King, де співачка озвучила одну з головних ролей. Тепер вона подорожує по світу, відвідуючи світські тусовки в честь запуску ремейка і демонструючи бездоганні образи. Днями прем'єра мультфільму відбулася в Лондоні. Ця подія запам'яталася багатьом тому, що саме тут популярна співачка, нарешті, зустрілася з Меган Маркл.

Меган Маркл і принц Гаррі зустрілися з Бейонсе на прем'єрі в Лондоні (instagram.com/sussexroyal)

Нагадаємо, знаменитості давно симпатизують одне одній. Як-то Бейонсе навіть опублікувала фото на тлі портрета "Мони Лізи" в образі Меган, висловлюючи свою підтримку герцогині. Сама Меган зізнавалася, що є давньою прихильницею творчості артистки. На весілля з принцом Гаррі вона навіть попросила включити кілька пісень Бейонсе. Тому їх зустріч пройшла неймовірно тепло – здавалося, вони знайомі мільйон років. Зіркові пари ділилися досвідом виховання дітей і мило розмовляли на очах у мільйонів.

Бейонсе на прем'єрі в Лондоні (фото: instagram.com/beyonce)

А кілька годин тому співачка вирішила нарешті показати фоловерам, який розкішний образ їй підготували для прем'єри. Вона опублікувала серію фото і роликів. 37-річна зірка позує на тлі лондонського колеса огляду. Для британської столиці вона вибрала золотисту сукню з довгим шлейфом від в'єтнамської модельєра Cong Tri. Завдяки глибокому декольте і незвичайному крою вбрання підкреслило масу принад співачки: пишні груди, ніжну лінію плечей і стрункість ніг.

Співачка в розкішному образі на прем'єрі в Лондоні (фото: instagram.com/beyonce)

Бейонсе також зупинилася на деталях. Дівчина показала поблизу розкішний макіяж з "пухнатими" бровами, чуттєвими губами і золотистими тінями на чітко підведених очах. Манікюр їй зробили у золотисто-зелених, в тон сукні, відтінках. Прикрашали пальці і кільця з великими каменями. В якості прикрас Бейонсе також приміряла масивні сережки. Довге волосся артистки було випрямленеі і вільно спадало з плечей. Такий образ не міг не сподобатися фоловерам знаменитості. Не минуло й години, як під постом зібралося безліч захоплених коментарів та лайків.