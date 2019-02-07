Побачите в дзеркалі струнку жінку: топ-5 секретів харчування від прима-балерина Христини Шишпор

Напередодні балету "Лебедине озеро" Христина Шишпор поділилася секретами харчування

Конечно, не каждая готова придерживаться очень строгих диет, тотально отказываясь от сладкого и мучного. И все же многие женщины с восхищением (а порой и с легкой завистью) присматриваются к стройным балеринам, мечтая о точеной фигуре "белого лебедя".

Именитая украинская балерина Кристина Шишпор поделилась секретами своего питания. В комментарии LITE прима Национального академического театра оперы и балета им. Т. Шевченко очень детально рассказала о любимых продуктах, графике и полезных food-привычках, которые позволяют ей оставаться в идеальной форме. Как выяснилось, мнение о том, что балерины "ничего не едят, кроме воздуха" — всего лишь миф. Главное, как говорит Шишпор, — не переедать и держать себя в руках.

Прима Национального академического театра оперы и балета им. Т.Шевченко Кристина Шишпор

#1 Испытываете легкое чувство голода? Выпейте воды!

Диетологи повторяют это неоднократно: при первом же чувстве голода не стоит сразу набрасываться на еду. Быть может, ваш организм просто просит пополнить запасы воды.

"Не стоит забывать о важности поддержания водного баланса в организме. Пейте воду! — и будет вам счастье. Мы очень часто путаем голод с жаждой, как бы парадоксально это не звучало. Также без нормального уровня воды в организме не будет здорового обмена веществ. Как симптом, может болеть голова и вы будете чувствовать себя уставшими", — говорит Кристина Шишпор.

"Мой секрет прост — не переедать. Разбейте свои приемы пищи на мелкие, но частые — это поможет не растягивать желудок, будет меньше хотеться есть и наедаться будете порциями в два, а то и три раза меньше"

#2 Откажитесь от быстрых углеводов, избегайте продукты с высоким содержанием крахмала

"Если хочется похудеть, то лучше исключить полностью быстрые углеводы из своего рациона: хлеб, макароны, сахар. Если хочется добавить углеводов, ешьте медленные (бобовые, крупы), они помогут избавиться от желания поесть чего-то сладенького и прибавят сил, но не стоит увлекаться. Употребляйте в своей диете больше белков и полезных жиров: авокадо, орехи, яйца, мясо, рыбу, йогурты, творог. Избегайте еду с высоким уровнем крахмала (к примеру, картошка), и в принципе любых корнеплодов", — советует Кристина Шишпор.

#3 Ужин должен быть минимальным

"До 16:00 можно плотно завтракать и обедать, а вот после — наоборот, то есть ужин должен быть минимальным или отсутствовать".

#4 Не ешьте на ночь соленое

"Оно задерживает воду и на утро можно проснуться как "шарик", — улыбается балерина.

#5 Полезные и вкусные рецепты от балерины Кристины Шишпор

"Мой любимый, простой и невероятно вкусный рецепт: стушить на сковороде шпинат с небольшим количеством оливкового масла и чесноком. Также, как вариант, на обед можно сварить гречневой каши, добавить немного оливкового масла, отварить яйцо и нарезать ломтиками авокадо — очень вкусно и сытно. Авокадо можно вообще есть как полноценное блюдо — оно очень сытное, вам хватит даже половинки. А сколько пользы! Особенно для женского организма. Делайте смузи — это очень просто и вкусно. Берете все, что хочется, и бросаете в блендер — через миг блюдо готово", — рекомендует балерина.

Итак, как же выглядит дневной рацион питания прима-балерины:

Завтрак начинается со стакана воды за пол часа до еды — это помогает организму запуститься, а желудку подготовиться. Я в принципе любой прием пищи начинаю с воды. Завтрак мой состоит из банана, йогурта и кофе — легкий, но бодрящий и сытный. В обед стараюсь съесть полноценно салат с мясом или рыбой, и обязательно при этом ем какой-то легкий супчик. Редко ужинаю, но если и ужинаю, то чем-то легким: кефир плюс овощи, иногда киви.

"Такое питание даже не является диетой, это просто правильное питание. Придерживаясь этих правил, вы станете лучше себя чувствовать, вы почувствуете больше сил и энергии, улучшится настроение. Конечно же, это не произойдет мгновенно — не ждите, что организм сразу скажет вам "спасибо". Нет, вам по началу будет сложно: будет тянуть к "запрещенным" продуктам, будет портиться настроение. Организму нужно время, чтобы привыкнуть и перестроиться, сформировать привычку", — мотивирует балерина.

"И так все в жизни — ничего не падает на нас просто так, с неба. Нужно трудиться и работать над собой. Такие "тренировки" помогут вам улучшить силу воли и поверить в себя, особенно, когда в зеркале вы увидите стройную и счастливую женщину. Оглянетесь назад, вспомните как было трудно, а вы все преодолели, и пойдете покорять все новые и новые высоты", — подытожила Кристина Шишпор.

К слову, 21 февраля в Национальной опере Украины состоится балет "Лебединое озеро". Роли главных героинь (Одетта и Одиллия) исполнит как раз Кристина Шишпор. Также на сцене будут блистать Денис Недак и Евгений Логунов.

Напомним, ранее известная диетолог Светлана Фус развенчала мифы о питании и похудении.