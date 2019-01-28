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Балет "Лебединое озеро" (Кристина Шишпор, Денис Недак и Евгений Логунов)

Lite » Афиша 28.01.2019 - 10:30
Кристина Шишпор (фото: instagram.com/shyshpor_official)
Кристина Шишпор (фото: instagram.com/shyshpor_official)

21.02.2019

"Лебединое озеро" в Киеве!

21 февраля 2019 года всех поклонников классического балета ждет настоящее событие — спектакль "Лебединое озеро" в Национальной опере Украины. Соло исполняет прима Национального академического театра оперы и балета им. Тараса Шевченко — Кристина Шишпор, которая исполнит роль Одетты и Одиллии. Постановку этого балета осуществил балетмейстер Анатолий Шекера.

Балет &quot;Лебединое озеро&quot; (Кристина Шишпор, Денис Недак и Евгений Логунов)

На роль злого Ротбарта приглашен премьер Будапештской оперы Евгений Логунов, известный в балетном мире свое техникой, мастерством и легкостью.

Еще одна звезда этого балета — народный артист Украины, солист балета Национальной оперы Украины, приглашенный артист American Ballet Theatre и Wiener Staatsoper (Венской государственной оперы) Денис Недак, который будет танцевать партии принца Зигфрида.

Денис Недак

Денис Недак (фото: facebook.com/denys.nedak)

Премьера балета в Национальной опере Украины!

Известный на весь мир балет Петра Чайковского "Лебединое озеро" уже более 140 лет покоряет мировые балетные сцены и всегда пользуется любовью и вниманием зрителей. Постановка этого балета — настоящий вызов для каждого балетмейстера, а от танцовщиков эта постановка требует огромной самоотверженности и мастерства.

Но когда на одной сцене танцует столько невероятных и талантливых танцовщиков мирового уровня, результат готов превысить все самые смелые ожидания.

Цена билетов от 250 до 2500 гривен. Купить билеты можно здесь

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