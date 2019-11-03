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Пружна і підтягнута: дієтолог поділилася порадами по догляду за шкірою при схудненні

Lite » Краса 03.11.2019 - 08:35
Пружна і підтягнута: дієтолог поділилася порадами по догляду за шкірою при схудненні
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт дала рекомендації для тих, хто худне

Підвищення фізичної активності і різка втрата зайвих кіло можуть негативно позначитися на стані шкіри. Розтяжки, в'ялість і втрата тонусу – неприємні "бонуси" схуднення, яких можна уникнути. Дієтолог-консультант Лора Філіппова, яка розкрила правду про "білково-вуглеводне вікно", поділилася на сторінці в Instagram секретами догляду за шкірою для тих, хто худне і не тільки.

При активному зниження ваги вкрай важливий догляд за шкірою! Загалом, він важливий завжди. Щоб шкіра була в тонусі, красива, гладка і підтягнута, важливо їй регулярно приділяти увагу.

Експерт рекомендує наступні процедури:

  • скрабування - не менше 1 разу на тиждень
  • миття тіла грубої мочалкою
  • розтирання тіла щіткою з натуральної щетини (перед душем по сухому тіла)
  • контрастний душ щодня вранці

Пружна і підтягнута: дієтолог поділилася порадами по догляду за шкірою при схудненні

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Всі ці процедури прискорюють метаболізм шкіри, підтримують тонус і пружність, видаляють мертві клітини. Підтягують її, що важливо при схудненні.

Рецепт улюбленого скрабу від експерта - кава, сіль, кокосове масло і ефірна апельсинова олія. Всі в рівних пропорціях (приблизно по 2 ст. л.), ефірної олії - кілька крапель. Якщо шкіра суха, налийте більше олії. Скраб сильно забиває стік, тому краще робити не вдома (лазня, спортзал - там широкі стоки і професійна хімія для догляду за ними).

Пружна і підтягнута: дієтолог поділилася порадами по догляду за шкірою при схудненні

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Обов'язково зволожувати шкіру кожен день: крем, молочко, масло. Не забувайте про масаж: ручний, підводний, шарко. Робіть самомасаж щіткою з натуральної щетини по сухому тілу перед душем - дуже добре підвищує мікроциркуляцію шкіри! Круговими рухами від кінцівок до центру тіла.

Пружна і підтягнута: дієтолог поділилася порадами по догляду за шкірою при схудненні

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

До речі, дієтолог Анна Поніматкіна назвала здорові продукти, які відрізняються високою калорійністю.

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