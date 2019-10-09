Топ-10 ідеальних продуктів для схуднення: список дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назвала основу раціону для тих, хто худне

Правильне харчування – це основа схуднення. Звичайно, ніхто не відміняв фізичну активність, але без перебудови раціону плоди вона навряд чи принесе. Здорове меню складається з доступних продуктів, які може придбати кожен. На чому акцентувати увагу в магазині, тим, хто худне розповіла в Instagram дієтолог Ольга Усенко. До речі, раніше вона навчила розраховувати оптимальну індивідуальне кількість калорій в день.

Головне в схудненні - це те, що раціон має бути повноцінним і поживним. Ми повинні набирати і білки, і жири, і вуглеводи. Не повинно бути перекосів в різні боки, інакше потім вага почне повертатися.



У наш час дуже багато дієт: Дюка, кето, на кефірі, на яблуках, без жирів і т. д. Але ні одна дієта не говорить про здоров'я, всі вони спрямовані на косметику тіла. А потрібно фокусуватися на причини, щоб раз і назавжди прибрати проблему зайвої ваги.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Топ-10 продуктів для схуднення:

гречка

курча

яйця

яблука

риба нежирних сортів

огірки

брокколі

рис нешліфований

оливкова олія

телятина

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Перераховані продукти - це ті продукти, які стоять на сторожі кожного, хто худне.

Не знаєш з чого почати, почни вибудовувати свій раціон з цих продуктів. Це те саме просте правильне харчування, з якого починається все.

Раніше дієтолог Альбіна Комісарів назвала топ-10 найпоширеніших помилок тих, хто хоче скинути вагу.

Нагадаємо, що дієтолог Наталія Кошкіна дала рекомендації, як правильно худнути в повсякденному житті.⠀