ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Упругая и подтянутая: диетолог поделилась советами по уходу за кожей при похудении

Lite » Красота 03.11.2019 - 08:35
Упругая и подтянутая: диетолог поделилась советами по уходу за кожей при похудении
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт дала рекомендации для худеющих

Повышение физической активности и стремительно уходящие лишние кило могут негативно сказаться на состоянии кожи. Растяжки, дряблость и потеря тонуса – неприятные "бонусы" похудения, которых можно избежать. Диетолог-консультант Лора Филиппова, которая раскрыла правду о "белково-углеводном окне", поделилась на странице в Instagram секретами по уходу за кожей для худеющих и не только.

При активном снижении веса крайне важен уход за кожей! В общем-то, он важен всегда. Чтобы кожа была в тонусе, красивая, гладкая и подтянутая, важно ей регулярно уделять внимание.

Эксерт рекомендует следующие процедуры:

  • скрабирование - не менее 1 раза в неделю
  • мытье тела грубой мочалкой
  • растирание тела щеткой из натуральной щетины (перед душем по сухому телу)
  • контрастный душ ежедневно утром

Упругая и подтянутая: диетолог поделилась советами по уходу за кожей при похудении

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Все эти процедуры ускоряют метаболизм кожи, поддерживают тонус и упругость, удаляют мертвые клетки. Подтягивают ее, что важно при похудении.

Рецепт любимого скраба от эксперта - кофе, соль, кокосовое масло и эфирное апельсиновое масло. Все в равных пропорциях (примерно по 2 ст. л.), эфирного масла - несколько капель. Если кожа сухая, налейте больше масла. Скраб сильно забивает сток, поэтому лучше делать не дома (баня, спортзал - там широкие стоки и профессиональная химия для ухода за ними).

Упругая и подтянутая: диетолог поделилась советами по уходу за кожей при похудении

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Обязательно увлажнять кожу каждый день: крем, молочко, масло. Не забывайте о массажах: ручной, венечный, подводный, шарко. Делайте самомассаж щеткой из натуральной щетины по сухому телу перед душем - очень хорошо повышает микроциркуляцию кожи! Круговыми движениями от конечностей к центру тела.

Упругая и подтянутая: диетолог поделилась советами по уходу за кожей при похудении

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кстати, диетолог Анна Пониматкина назвала здоровые продукты, которые отличаются высокой калорийностью.

Как не поправиться за зиму: советы диетолога Едим и стройнеем: топ-5 продуктов для похудения
Новости Украины диетологпохудение
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь