Упругая и подтянутая: диетолог поделилась советами по уходу за кожей при похудении

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт дала рекомендации для худеющих

Повышение физической активности и стремительно уходящие лишние кило могут негативно сказаться на состоянии кожи. Растяжки, дряблость и потеря тонуса – неприятные "бонусы" похудения, которых можно избежать. Диетолог-консультант Лора Филиппова, которая раскрыла правду о "белково-углеводном окне", поделилась на странице в Instagram секретами по уходу за кожей для худеющих и не только.

При активном снижении веса крайне важен уход за кожей! В общем-то, он важен всегда. Чтобы кожа была в тонусе, красивая, гладкая и подтянутая, важно ей регулярно уделять внимание.

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Эксерт рекомендует следующие процедуры:

скрабирование - не менее 1 раза в неделю

мытье тела грубой мочалкой

растирание тела щеткой из натуральной щетины (перед душем по сухому телу)

контрастный душ ежедневно утром

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Все эти процедуры ускоряют метаболизм кожи, поддерживают тонус и упругость, удаляют мертвые клетки. Подтягивают ее, что важно при похудении.

Рецепт любимого скраба от эксперта - кофе, соль, кокосовое масло и эфирное апельсиновое масло. Все в равных пропорциях (примерно по 2 ст. л.), эфирного масла - несколько капель. Если кожа сухая, налейте больше масла. Скраб сильно забивает сток, поэтому лучше делать не дома (баня, спортзал - там широкие стоки и профессиональная химия для ухода за ними).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Обязательно увлажнять кожу каждый день: крем, молочко, масло. Не забывайте о массажах: ручной, венечный, подводный, шарко. Делайте самомассаж щеткой из натуральной щетины по сухому телу перед душем - очень хорошо повышает микроциркуляцию кожи! Круговыми движениями от конечностей к центру тела.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кстати, диетолог Анна Пониматкина назвала здоровые продукты, которые отличаются высокой калорийностью.