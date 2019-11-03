Упругая и подтянутая: диетолог поделилась советами по уходу за кожей при похудении

Эксперт дала рекомендации для худеющих
Повышение физической активности и стремительно уходящие лишние кило могут негативно сказаться на состоянии кожи. Растяжки, дряблость и потеря тонуса – неприятные "бонусы" похудения, которых можно избежать. Диетолог-консультант Лора Филиппова, которая раскрыла правду о "белково-углеводном окне", поделилась на странице в Instagram секретами по уходу за кожей для худеющих и не только.
При активном снижении веса крайне важен уход за кожей! В общем-то, он важен всегда. Чтобы кожа была в тонусе, красивая, гладкая и подтянутая, важно ей регулярно уделять внимание.
⠀
Эксерт рекомендует следующие процедуры:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Все эти процедуры ускоряют метаболизм кожи, поддерживают тонус и упругость, удаляют мертвые клетки. Подтягивают ее, что важно при похудении.
Рецепт любимого скраба от эксперта - кофе, соль, кокосовое масло и эфирное апельсиновое масло. Все в равных пропорциях (примерно по 2 ст. л.), эфирного масла - несколько капель. Если кожа сухая, налейте больше масла. Скраб сильно забивает сток, поэтому лучше делать не дома (баня, спортзал - там широкие стоки и профессиональная химия для ухода за ними).
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Обязательно увлажнять кожу каждый день: крем, молочко, масло. Не забывайте о массажах: ручной, венечный, подводный, шарко. Делайте самомассаж щеткой из натуральной щетины по сухому телу перед душем - очень хорошо повышает микроциркуляцию кожи! Круговыми движениями от конечностей к центру тела.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Кстати, диетолог Анна Пониматкина назвала здоровые продукты, которые отличаются высокой калорийностью.