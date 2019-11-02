Чи варто їсти одазу після тренування: дієтолог дала докладну відповідь

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла правду про "білково-вуглеводне вікно"

Існує думка, що після інтенсивного тренування варто терміново перекусити, адже саме в цей час відкривається так зване "білково-вуглеводне вікно". Так прийнято називати короткий період після інтенсивних занять спортом, коли організм витратив власні запаси і енергію, тому варто забезпечити його поживними речовинами з їжі. Вважається, що вони підуть про запас – на відновлення і зростання м'язів, а не на набір ваги. Чи так це, пояснила дієтолог-консультант Лора Філіппова, яка раніше навчила розраховувати оптимальне фізичне навантаження. Відповідний пост вона опублікувала в особистому Instagram-акаунті.

Експерт пояснила, що доказів існування білково-вуглеводного вікна і необхідності його "закриття" протягом 20 хвилин немає. За її словами, не існує жодного дослідження, яке б підтверджувало, що є необхідність їсти відразу після тренування.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

І ось чому:

синтез білка після силових вправ триває як мінімум 24 години, а не 20 хвилин. Тому важливо не надходження білка відразу після тренування, а загальна кількість білка в денному раціоні. Важливо, щоб білок надходив рівномірно протягом дня;

якщо ми харчуємося збалансовано і за графіком, то у нас є певний запас поживних речовин і немає необхідності терміново їсти відразу після тренування. Нормально - це поїсти протягом години-півтори після нього.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що їсти після тренування:

легкозасвоюваний білок - птиця, яйця, сир

овочі та зелень

невелику кількість складних вуглеводів (2-3 ст. л. нешліфованого рису, гречки або проса тільки поліпшать засвоєння білка)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог зазначила, що тренування повинна вписуватися в звичний графік харчування. Можете поїсти і через півгодини, і через годину, і через півтори після занять – це справа звички.

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