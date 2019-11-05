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Що робити, якщо не наедаешься: дієтолог дала підказки тим, хто худне

Lite » Їжа 05.11.2019 - 08:38
Що робити, якщо не наедаешься: дієтолог дала підказки тим, хто худне
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, що може заважати відчувати насичення після їжі

Нерідко від тих, що худнуть можна почути скарги, мовляв, "ніби все роблю правильно, їм достатньо, але не наїдаюся. У чому причина?" Дієтолог Альбіна Комісарова запропонувала розібратися в основних помилках і розповіла про шляхи вирішення проблем. До речі, раніше фахівець розкрила правду про новомодні суперфуди, а тепер свіжим постом на актуальну тему поділилася в Instagram.

За словами експерта, причин може бути багато, і кожна має своє обгрунтування. Ось деякі з них:

  • Можливо, ви дійсно мало їсте. Дуже часто побутує думка, що їсти потрібно, як мишка: тарілочку того, ложечку того. Пам'ятайте, що здоровій дорослій людині для зниження ваги дуже рідко потрібно менше 1200 ккал. Ви не повинні постійно відчувати почуття голоду!

Що робити, якщо не наедаешься: дієтолог дала підказки тим, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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  • Ви їсте не те, що потрібно. Якщо ваш раціон складається з овочів, яєць без жовтка і безглютенових хлібців, а заправити олією салат для вас подібне смерті, то зрозуміло, чому ви не наїдаєтеся. Тут має місце обмежувальний тип порушення харчової поведінки і краще поспілкуватися з психологом або хоча б дієтологом для початку.
  • Стрес. Якщо ви переживаєте важкі часи у своєму житті: проблеми на роботі, нерозуміння в родині, то це може бути однією з причин, що ви не наїдаєтеся та їсте більше, ніж необхідно. Тут також необхідно спілкування з психологом.

Що робити, якщо не наедаешься: дієтолог дала підказки тим, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Відсутність свідомого споживання їжі. Якщо ви їсте на бігу, з телефоном, перед телевізором, читаючи книгу, то ваш організм може пропустити почуття насичення. Тут потрібна робота з харчовим поведінкою, ведення шкали голоду і насичення, тоді проблема легко вирішиться.

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