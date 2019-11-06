Как уменьшит уровень стресса и похудеть: эксперт поделилась рабочей схемой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, как свести стресс до минимума

Стресс всегда имеет место в повседневной жизни, но при правильном подходе его негативное влияние на организм можно свести к минимуму. Кроме вреда для здоровья, в последствии, можно также получить в довесок лишние кило и нарушение обмена веществ. О том, как стать стрессоустойчивее и стройнее рассказала нутрициолог Наталья Кошкина, которая ранее представила пять здоровых альтернатив майонезу. Этот раз она написала в Instagram, как минимизировать влияние стресса на фигуру.

Невозможно представить себе жизнь без стресса. Да это и не нужно, ведь "хороший" стресс заставляет нас встать с дивана, развиваться, достигать своих целей... Главное, чтобы он не превратился в хронический и неуправляемый. Такой стресс разрушает здоровье, толкает к перееданию и приводит к лишнему весу.



Вот некоторые стрессоры, с которыми вы наверняка сталкиваетесь:

Дефицит калорий

Нехватка сна

Излишне интенсивные тренировки

Чрезмерная загруженность на работе

Самокритика

Алкоголь и избыток кофеина

Тревога и беспокойство

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Cтресс замедляет основной обмен до 15%. Как только мы внедряем инструменты, помогающие снизить уровень стресса, результат приходит гораздо быстрее.



Вот некоторые из них:

Умеренное питание без жестких запретов

7-9 часов ночного сна

Пешие прогулки на природе

Приятное общение

Информационный детокс, время без гаджетов

Медитации, дыхательные практики

Практики благодарности

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чтобы быстрее получить то, что вы хотите, не всегда нужно делать больше. Более жесткая диета, более длительные тренировки, в конечном счете, могут привести к обратным последствиям, если вы… не позаботитесь о себе.

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