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Как уменьшит уровень стресса и похудеть: эксперт поделилась рабочей схемой

Lite » Красота 06.11.2019 - 08:37
Как уменьшит уровень стресса и похудеть: эксперт поделилась рабочей схемой
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, как свести стресс до минимума

Стресс всегда имеет место в повседневной жизни, но при правильном подходе его негативное влияние на организм можно свести к минимуму. Кроме вреда для здоровья, в последствии, можно также получить в довесок лишние кило и нарушение обмена веществ. О том, как стать стрессоустойчивее и стройнее рассказала нутрициолог Наталья Кошкина, которая ранее представила пять здоровых альтернатив майонезу. Этот раз она написала в Instagram, как минимизировать влияние стресса на фигуру.

Невозможно представить себе жизнь без стресса. Да это и не нужно, ведь "хороший" стресс заставляет нас встать с дивана, развиваться, достигать своих целей... Главное, чтобы он не превратился в хронический и неуправляемый. Такой стресс разрушает здоровье, толкает к перееданию и приводит к лишнему весу.

Вот некоторые стрессоры, с которыми вы наверняка сталкиваетесь:

  • Дефицит калорий
  • Нехватка сна
  • Излишне интенсивные тренировки
  • Чрезмерная загруженность на работе
  • Самокритика
  • Алкоголь и избыток кофеина
  • Тревога и беспокойство

Как уменьшит уровень стресса и похудеть: эксперт поделилась рабочей схемой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Cтресс замедляет основной обмен до 15%. Как только мы внедряем инструменты, помогающие снизить уровень стресса, результат приходит гораздо быстрее.

Вот некоторые из них:

  • Умеренное питание без жестких запретов
  • 7-9 часов ночного сна
  • Пешие прогулки на природе
  • Приятное общение
  • Информационный детокс, время без гаджетов
  • Медитации, дыхательные практики
  • Практики благодарности

Как уменьшит уровень стресса и похудеть: эксперт поделилась рабочей схемой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чтобы быстрее получить то, что вы хотите, не всегда нужно делать больше. Более жесткая диета, более длительные тренировки, в конечном счете, могут привести к обратным последствиям, если вы… не позаботитесь о себе.

Ранее нутрициолог Анна Никольская рассказала о сезонных фруктах-антиоксидантах, которые должны входить в рацион осенью и зимой.

Также диетолог Альбина Комиссарова назвала причины, почему быстро проходит чувство насыщения у худеющих.

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