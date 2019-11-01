Чим замінити майонез: топ-5 ідеальних варіантів для стрункості і здоров'я

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нутриціолог поділилася рецептами смачних і здорових заправок

Без заправок і соусів страви здаються менш смачними та поживними. Звичайний майонез - не варіант, тим більше його не повинно бути в меню тих, хто худне. Але як надати страві "особливе звучання" з допомогою здорової альтернативи і які варіанти вибрати? Нутриціолог Наталія Кошкіна, яка розповіла про плюси заморожених заготовок на зиму, запропонувала кілька рецептів смачних соусів для тих, хто худне. Відповідний пост вона опублікувала в Instagram.

Ці заправки більш корисна і смачна альтернатива майонезу. Вони чудово зберігаються в холодильнику до 4 днів, так що не бійтеся робити з запасом.

Топ-5 ідеальних заправок для здоров'я і стрункості:

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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Соус з бальзамічним оцтом

Оливкова олія, ½ склянки + бальзамічний оцет, ½ склянки + цибуля-шаллот, ¼ склянки + петрушка, ¼ склянки

Цезар

Оливкова олія, ½ склянки + лимонний сік, ¼ склянки + грецький йогурт, ¼ склянки + часник, 1 ч. л. + каперси, 1 ст. л. + діжонська гірчиця 1 ч. л.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Соус по-грецьки

Оливскова олія, ½ склянки + червоний винний оцет, ½ склянки + цибуля-шалот, порізаний, ¼ склянки + базилік, ¼ склянки

Медово-гірчична заправка

Лляна олія, ½ склянки + натур. йогурт, ½ склянки + часник, 1 ч. л. + мед, 1 ст. л. + діжонська гірчиця, 1 ч. л. + паприка, дрібка

Тахинная заправка

Тахін, 1 ст. л. + мед, 1/2 ч. л.+ лимонний сік, 1 ст. л. + куркума, 1/2 ч. л.+ вода (тепла) 1 ст. л.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сіль і перець скрізь додайте за смаком. Інгредієнти змішайте в блендері. Ця кількість розраховане на 16 порцій. Калорійність 1 порції – 62 – 70 ккал.

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