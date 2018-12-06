Українська ведуча розповіла, як змогла схуднути у відпустці

Фото: Олена Філонова (instagram.com/efilonova)

Олені Філоновій вдалося зламати всі стереотипи про схуднення

Ведуча beauty-рубрики проекту "Ревізор з Тищенка" Олена Філонова захоплює шанувальників помітно стрункішими формами і прекрасним зовнішнім виглядом. Дівчина помітно схудла і стала ще привабливішою і більш впевненою в собі. При цьому, як розповіла сама блондинка, їй вдалося скинути зайву вагу вельми оригінальним способом.

За словами Філонової, пік її преображення припав на період відпустки, так що можна сміливо сказати, що вона зламала всі стереотипи про схуднення - адже зазвичай на відпочинку поправляються.

"Скільки себе пам'ятаю – ніколи не мала великих проблем з вагою, – розповідає Олена. – При своєму зрості 160 см важила 53 кілограми. Була підтягнутою, стрункою і спортивною, як лялька Барбі. Але за останній рік збільшилася до 63 кілограмів! Це був шок, оскільки такі цифри на вагах не бачила ніколи! Я, людина без комплексів з приводу зовнішності, розуміла, що виглядаю жахливо. Не допомагали ні жорсткі дієти, ні регулярний спорт. У якийсь момент зневірилася і навіть змирилася. Але під час відпустки все ж схудла, як мені здається, магічним чином".

Фото: Олена Філонова до схуднення (Новий канал)

Телезірка зізналася, що в цьому їй допомогли вправи у воді і тривалі прогулянки.

"В кінці літа я на два тижні полетіла відпочивати в Монако. І так як я активний турист, під час подорожі дуже багато гуляла, рухалася, знайомилася з місцевими пам'ятками. А під час відпочинку на пляжі почала робити гімнастику у воді, яку "прописала" собі сама. Спочатку стала практикувати розведення ніг і рук, лежачи на животі, потім – на спині. З кожним днем плавно збільшувала кількість повторень, а підходів за день було не менше п'яти – рівно стільки, скільки раз я заходила у воду в перервах між сонячними ваннами. До кінця відпустки один підхід моєї вправи становив понад 100 раз!" - розповіла дівчина.

Фото: Олена Філонова після схуднення (Новий канал)

Звичайно, не обійшлося і без коригування раціону, адже схуднути, і при цьому їсти солодощі і булочки, практично неможливо. Тому Філонова виключила ці продукти зі свого раціону.

"Дієтологи запевняють, що 80% успіху в схудненні – це харчування. І я стала його контролювати, повністю відмовившись від солодкого і мучного. Основний етап перебудови якраз співпав з поїздкою. Моя пристрасть – це морепродукти: мідії, кальмари, риба... Але іноді, за рідкісним винятком, дозволяла собі улюблену пасту. На сніданок, в основному, волію яйця з овочами або ж пластівці з шматочками бананів, заправлені йогуртом. Обожнюю авокадо в будь-якому вигляді, а ще дуже люблю тартар. До речі, вже після відпустки помітила, що всі 14 днів не їла солодощі і борошняні вироби, за винятком морозива", - поділилася секретом успіху ведуча.

Фото: Олена Філонова (instagram.com/efilonova)

Лена також дала пораду всім, хто бажає скинути зайву вагу.

"Я не даю рекомендації, а просто ділюся своєю історією. Але хочу дати одну пораду всім, хто зібрався худнути: слухайте свій організм – він сам вам усе підкаже! До речі, спортзал я так і не полюбила. Як і поняття "дієта", що асоціюється у мене з обмеженнями для людей після операцій або при нездужанні. Зате по поверненню додому купила абонемент в басейн і плаваю в своє задоволення", - зазначила вона.

У результаті за час відпустки ведуча схудла з 63 кілограмів до 55, а обсяг її стегон зменшився на 7 сантиметрів – 96 замість 103.

Фото: Олена Філонова (instagram.com/efilonova)

"До того ж, після схуднення до мене знову повернулася та сама сексуальна енергетика! Друзі, які мене добре знають, відзначили, що в новому стані я стала себе більше любити", - підсумувала зірка.

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Відео: РБК-Україна