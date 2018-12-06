Украинская ведущая рассказала, как смогла похудеть в отпуске

Фото: Елена Филонова (instagram.com/efilonova)

Лене Филоновой удалось сломать все стереотипы о похудении

Ведущая beauty-рубрики проекта "Ревизор с Тищенко" Лена Филонова восхищает поклонников заметно постройневшими формами и прекрасным внешним видом. Девушка заметно похудела и стала еще привлекательнее и увереннее в себе. При этом, как рассказала сама блондинка, ей удалось сбросить лишний вес весьма оригинальным способом.

По словам Филоновой, пик ее преображения пришелся на период отпуска, так что можно смело сказать, что она сломала все стереотипы о похудении - ведь обычно на отдыхе поправляются.

"Сколько себя помню – никогда не имела больших проблем с весом, – рассказывает Лена. – При своем росте 160 см весила 53 килограмма. Была подтянутой, стройной и спортивной, как кукла Барби. Но за последний год поправилась до 63 килограммов! Это был шок, поскольку такой цифры на весах не видела никогда! Я, человек без комплексов по поводу внешности, понимала, что выгляжу ужасно. Не помогали ни жесткие диеты, ни регулярный спорт. В какой-то момент отчаялась и даже смирилась. Но во время отпуска все же похудела, как мне кажется, магическим образом".

Фото: Лена Филонова до похудения (Новый канал)

Телезвезда призналась, что в этом ей помогли упражнения в воде и длительные прогулки.

"В конце лета я на две недели улетела отдыхать в Монако. И так как я активный турист, во время путешествия очень много гуляла, двигалась, знакомилась с местными достопримечательностями. А во время отдыха на пляже начала делать гимнастику в воде, которую "прописала" себе сама. Изначально стала практиковать разведение ног и рук, лежа на животе, потом – на спине. С каждым днем плавно увеличивала количество повторений, а подходов за день было не меньше пяти – ровно столько, сколько раз я заходила в воду в перерывах между солнечными ваннами. К концу отпуска один подход моего упражнения составлял более 100 раз!" - рассказала девушка.

Фото: Лена Филонова после похудения (Новый канал)

Конечно, не обошлось и без корректировки рациона, ведь похудеть, кушая сладости и булочки, практически невозможно. Поэтому Филонова исключила эти продукты из своего рациона.

"Диетологи уверяют, что 80% успеха в похудении – это питание. И я стала его контролировать, полностью отказавшись от сладкого и мучного. Основной этап перестройки как раз совпал с поездкой. Моя страсть – это морепродукты: мидии, кальмары, рыба… Но иногда, за редким исключением, позволяла себе любимую пасту. На завтрак, в основном, предпочитаю яйца с овощами или же хлопья с кусочками бананов, заправленные йогуртом. Обожаю авокадо в любом виде, а еще очень люблю тартар. Кстати, уже после отпуска заметила, что все 14 дней не ела сладости и мучное, за исключением мороженого", - поделилась секретом успеха ведущая.

Фото: Елена Филонова (instagram.com/efilonova)

Лена также дала совет всем, кто желает сбросить лишний вес.

"Я не даю рекомендации, а просто делюсь своей историей. Но хочу дать один совет всем, кто собрался худеть: слушайте свой организм – он сам вам все подскажет! Кстати, спортзал я так и не полюбила. Как и понятие "диета", ассоциирующееся у меня с ограничениями для людей после операций или при недомоганиях. Зато по возвращению домой купила абонемент в бассейн и плаваю в свое удовольствие", - отметила она.

В результате за время отпуска ведущая похудела с 63 килограммов до 55, а объем ее бедер уменьшился на 7 сантиметров – 96 вместо 103.

Фото: Елена Филонова (instagram.com/efilonova)

"К тому же, после похудения ко мне снова вернулась та самая сексуальная энергетика! Друзья, которые меня хорошо знают, отметили, что в новом состоянии я стала себя больше любить", - подытожила звезда.

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Видео: РБК-Украина