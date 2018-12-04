Сжигают жир на животе: диетологи назвали топ-7 продуктов

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Стоит налегать на брокколи, курицу и авокадо

Ученые открывают все новые и новые методы борьбы с лишним весом. Одним из таких способов похудения является употребление в пищу продуктов - сжигателей жира. Диетологи рассказали, какие продукты помогают стимулировать метаболизм жира, чтобы добиться плоского живота - одной из самых проблемных зон при похудении. Об этом сообщает "Медикфорум".

Эти 7 продуктов помогают ускорить обмен веществ, вывести из организма лишнюю жидкость, отрегулировать пищеварительные процессы - и в результате стать стройнее.



Брокколи

Согласно научным данным, употребление этого продукта помогает сжигать висцеральный жир, и именно этот тип жира скапливается в зоне живота. Такой эффект объясняется специфическим составом с большим количеством кальция, благодаря которому ускоряется процесс жиросжигания.

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Лук

Ученые советуют обязательно есть свежий лук, ведь он отличается богатым содержанием инулина, который действует как пребиотик и стимулирует кишечную микрофлору.



Семга

В этой рыбе много витамина D, который стимулирует сигнальные пути, обеспечивающие активное сжигание жировых клеток.

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Греческий йогурт

Он содержит в себе не только много кальция, но также и белка, а это главные стимуляторы процесса похудения.



Бобовые

Будучи сложными углеводами, бобовые богаты растворимой клетчаткой, которая способствует более интенсивному сжиганию жира в области живота.



Авокадо

По данным последних исследований, люди, которые регулярно употребляют авокадо, имеют более стройные талии.

Фото: pixabay.com





Куриная грудка

Белое мясо куриной грудки содержит много белка, к тому же продлевает чувство сытости и освобождает от желания есть что-то сладкое.

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Видео: РБК-Украина