Українська модель надихнула пластикою і поділилася важливою фітнес-мотивацією (відео)

Алла Костромічева (фото: instagram.com/alla)

Костромічева захоплює своєю гнучкістю

Алла Костромічева час від часу ділиться з шанувальниками спортивною мотивацією. Українська модель неодноразово підкреслювала, наскільки важливо для неї підтримувати себе в ідеальній фізичній формі. І справа не тільки в професії, але також і в підтримці внутрішньої гармонії.

Так, на своїй instagram-сторінці Костромічева поділилася новим надихаючим фото, на якому демонструє завидну гнучкість. Українська модель позує на зеленій галявині, на ній – спортивний костюм облягаючий, волосся заплетене в зручний хвіст.

"Для мене завжди дуже важливо бути в гармонії з собою і зовнішнім світом, повністю зосереджуватися на собі і на тому, що я роблю. Тільки так я відчуваю, що проживаю кожну хвилину свого життя правильно і усвідомлено. І як же здорово вдосконалювати своє тіло, знаючи, що при цьому ти виглядаєш ідеально. Комфортна спортивна форма - подвійна мотивація! Згодні?" - підписала свій новий пост і звернулася до підписників Костромічева.

Спортивна Алла Костромічева (фото: instagram.com/alla)

Прихильники Алли встигли залишити свою думку і відгуки:

Ти красуня, беру з тебе приклад і приводжу своє тіло в порядок!

Ви найкраща!

Дуже красива!

Як завжди, прекрасні!

До речі, незадовго до цього Костромічева опублікувала інший пост – вже зі своїм тренером. На відео пара виконує складну підтримку.

"У сенсі???" сказав Стоун, після моєї фрази: "а тепер відпускай руки!". Ну вийшло ж, хоч і декілька секунд. Ми молодці! Головне - повірити в себе"

Відео: instagram.com/alla

Нагадаємо, до цього українська модель Алла Костромічева поділилася цінними порадами харчування. Так, Алла детально розповіла, як підтримує свій водний режим, з чого починається її день і які в неї улюблені напої. При цьому окремою темою Костромічева торкнулася "спірного питання" вживання кави, який хвилює багатьох. Модель також зізналася, що кава для неї – це "окрема тема".

Також до цього Алла Костромічева порушила свої новорічні обіцянки.