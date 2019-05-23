ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українська модель надихнула пластикою і поділилася важливою фітнес-мотивацією (відео)

Lite » Краса 23.05.2019 - 14:56
Українська модель надихнула пластикою і поділилася важливою фітнес-мотивацією (відео)
Алла Костромічева (фото: instagram.com/alla)

Костромічева захоплює своєю гнучкістю

Алла Костромічева час від часу ділиться з шанувальниками спортивною мотивацією. Українська модель неодноразово підкреслювала, наскільки важливо для неї підтримувати себе в ідеальній фізичній формі. І справа не тільки в професії, але також і в підтримці внутрішньої гармонії.

Так, на своїй instagram-сторінці Костромічева поділилася новим надихаючим фото, на якому демонструє завидну гнучкість. Українська модель позує на зеленій галявині, на ній – спортивний костюм облягаючий, волосся заплетене в зручний хвіст.

"Для мене завжди дуже важливо бути в гармонії з собою і зовнішнім світом, повністю зосереджуватися на собі і на тому, що я роблю. Тільки так я відчуваю, що проживаю кожну хвилину свого життя правильно і усвідомлено. І як же здорово вдосконалювати своє тіло, знаючи, що при цьому ти виглядаєш ідеально. Комфортна спортивна форма - подвійна мотивація! Згодні?" - підписала свій новий пост і звернулася до підписників Костромічева.

Спортивна Алла Костромічева

Спортивна Алла Костромічева (фото: instagram.com/alla)

Прихильники Алли встигли залишити свою думку і відгуки:

  • Ти красуня, беру з тебе приклад і приводжу своє тіло в порядок!
  • Ви найкраща!
  • Дуже красива!
  • Як завжди, прекрасні!

До речі, незадовго до цього Костромічева опублікувала інший пост – вже зі своїм тренером. На відео пара виконує складну підтримку.

"У сенсі???" сказав Стоун, після моєї фрази: "а тепер відпускай руки!". Ну вийшло ж, хоч і декілька секунд. Ми молодці! Головне - повірити в себе"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Alla Kostromichova (@alla)

Відео: instagram.com/alla

Нагадаємо, до цього українська модель Алла Костромічева поділилася цінними порадами харчування. Так, Алла детально розповіла, як підтримує свій водний режим, з чого починається її день і які в неї улюблені напої. При цьому окремою темою Костромічева торкнулася "спірного питання" вживання кави, який хвилює багатьох. Модель також зізналася, що кава для неї – це "окрема тема".

Також до цього Алла Костромічева порушила свої новорічні обіцянки.

Жінка-загадка: стильна Ірина Шейк заінтригувала прихильників новими фото без макіяжа Солодке життя: розкішна Алессандра Амбросіо блищить в новому пляжному образі
Новини України схудненнямодель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся