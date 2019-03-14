"Кава – окрема тема": українська модель Алла Костромічева поділилася цінними порадами харчування

Алла Костромічева (фото: instagram.com/alla)

Українська модель віддає перевагу не частому вживанню напоїв з кофеїном

Всесвітньо відома модель з України, а також суддя проекту "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічева напередодні спекотного сезону вирішила докладно розповісти своїм instagram-підписникам про те, як підтримує водний баланс і чому віддає перевагу з напоїв. Приміром, Костромічева зазначила, що любить чай і каву, але от у питанні споживання кави модель вкрай обережна.

По-перше, Костромічева не п'є більше однієї чашки кави в день. І тільки в тих випадках, якщо їй дійсно потрібно підбадьоритися для насиченого трудового дня. Крім того, українська модель не додає до кави молоко. І на це є свої причини.

"Я взагалі не вживаю молоко в чистому вигляді, у більшості дорослих людей немає ферментів, здатних його переварити, і воно перетворюється в навантаження для організму. Слід пам'ятати, що кава виводить з організму багато води. Так що на кожне еспресо ви повинні собі коханій півлітра чистої води", — пояснює Алла Костромічева.

Серед улюблених напоїв – камбуча (чайний гриб), різні домашні компоти і лимонад. І звичайно ж проста вода.

"Першу склянку води випиваю як тільки прокинулася, бажано, щоб вона була тепла (знаю, бридко), можна з вечора залишати в термосі. Так шлунок і кишечник приготуються до подальшої роботи і будуть краще перетравлювати їжу. Якщо йду на ранкове тренування, то додаю у воду ложку меду, щоб легше перенести голод до сніданку. (Для мене ці 1,5-2 години критичні) Потім випиваю склянку води через годину після сніданку. Теж саме стосується всіх прийомів їжі: за півгодини до або через годину після. Вода, випита під час їжі або відразу після неї, знижує концентрацію шлункового соку, і їжа перетравлюється гірше", — ділиться корисними рекомендаціями Костромічева.

Алла Костромічева

Також модель вторить дієтологам, які завжди повторюють, що ідеальний водний баланс – ключ до досягнення стрункої фігури.



"Оптимальна кількість рідини помітно прискорює обмін речовин. Більше того, ми часто приймаємо спрагу за голод, їмо замість того, щоб пити і, як водиться, легко переїдаємо. Також іноді головний біль є просто симптомом зневоднення, так що перед тим, як ковтати спазмолітик, просто випийте склянку води і почекайте 20 хв. Рекомендується щодня випивати близько 2-2,5 л води (з розрахунку 30-40 г на 1 кг ваги)", - підсумувала Алла Костромічева.

Нагадаємо, раніше Алла Костромічева зізналася, що одягалася в секонд-хенді.

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