Украинская модель вдохновила пластикой и поделилась важной фитнес-мотивацией (видео)

Алла Костромичева (фото: instagram.com/alla)

Костромичева восхищает своей гибкостью

Алла Костромичева время от времени делится с поклонниками спортивной мотивацией. Украинская модель неоднократно подчеркивала, насколько важно для нее поддерживать себя в идеальной физической форме. И дело не только в профессии, но также и в подержании внутренней гармонии.

Так, на своей instagram-страничке Костромичева поделилась новым вдохновляющим фото, на котором демонстрирует завидную гибкость. Украинская модель позирует на зеленой лужайке, на ней – облегающий спортивный костюм, волосы заплетены в удобный хвост.

"Для меня всегда очень важно быть в гармонии с собой и внешним миром, полностью сосредотачиваться на себе и на том, что я делаю. Только так я ощущаю, что проживаю каждую минуту своей жизни правильно и осознанно. И как же здорово совершенствовать своё тело, зная, что при этом ты выглядишь идеально. Комфортная спортивная форма - двойная мотивация! Согласны?" - подписала свой новый пост и обратилась к подписчикам Костромичева.

Спортивная Алла Костромичева (фото: instagram.com/alla)

Поклонники Аллы поспели оставить свое мнение и отзывы:

Ты красотка, беру с тебя пример и привожу свое тело в порядок!

Вы лучшая!

Очень красивая!

Как всегда, прекрасны!

К слову, незадолго до этого Костромичева опубликовала другой пост – уже со своим тренером. На видео пара выполняет сложную поддержку.

"В смысле???" сказал Стоун, после моей фразы: "а теперь отпускай руки!". Ну получилось же, хоть и несколько секунд. Мы молодцы! Главное - поверить в себя"

Видео: instagram.com/alla

Напомним, до этого украинская модель Алла Костромичева поделилась ценными советами питания. Так, Алла подробно рассказала, как поддерживает свой водный режим, с чего начинается ее день и какие у нее любимые напитки. При этом отдельной темой Костромичева затронула "спорный вопрос" употребления кофе, который волнует многие. Модель также призналась, что кофе для нее – это "отдельная тема".

Также до этого Алла Костромичева нарушила свои новогодние обещания.