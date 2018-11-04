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Мисс Земля 2018: в сети появились яркие фото победительницы

Lite » Звезды 04.11.2018 - 18:00
Фото: Конкурс Мисс Земля 2018 (facebook.com/MissEarth)
Фото: Конкурс Мисс Земля 2018 (facebook.com/MissEarth)

Фотографии красотки можно лицезреть на ее страничке в соцсети

Победительницей конкурса Мисс Земля 2018 стала модель из Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Ей 23 года и она студентка. Конкурс состоялся 3 ноября в столице Филиппин - Маниле.

О победительнице известно, что она занимается маркетингом и свободно говорит на вьетнамском и английском языках. Кхань родилась в провинции Бенче на юге Вьетнама.

Мисс Земля 2018: в сети появились яркие фото победительницыМисс Земля 2018: в сети появились яркие фото победительницыФото: Победительница конкурса (instagram.com/phuongkhanh_me2018)

Титул "Мисс Огонь" достался Мелиссе Флорес из Мексики, "Мисс Вода" — Валерии Айос из Колумбии. Титула "Мисс Воздух" удостоена Мелани Мадер из Австрии.

Мисс Земля 2018: в сети появились яркие фото победительницыМисс Земля 2018: в сети появились яркие фото победительницыФото: У модели прекрасная фигура (instagram.com/phuongkhanh_me2018)

В своем презентационном ролике победительница рассказывала об экологическом проекте по защите Меконга и людей, чья жизнь зависит от этой водной артерии.

Мисс Земля 2018: в сети появились яркие фото победительницыФото: Фыонг Кхань Нгуен (instagram.com/phuongkhanh_me2018)

Как ранее писал Styler, 15-летняя украинская школьница Евгения Халабаджах одержала победу на международном конкурсе в Китае.

Кстати, Miss Ukraine plus size: выбрали королеву "пышной" красоты.

 

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