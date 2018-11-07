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Известная телеведущая представит Украину на конкурсе "Mrs. Planet 2018"

Lite » Звезды 07.11.2018 - 07:50
Фото: Анна Горбань (пресс-служба)
Фото: Анна Горбань (пресс-служба)

Обладательница титула "Mrs. Ukraine World 2018 Grand Prix" вступила в борьбу за звание лучшей красавицы планеты

Известная украинская телеведущая Анна Горбань, которая получила титул "Mrs. Ukraine World 2018 Grand Prix", представит Украину на конкурсе "Миссис Планета 2018" (Mrs. Planet 2018).

Едва придя в себя после головокружительной победы на конкурсе "Mrs. Ukraine World 2018", яркая триумфаторка-красавица Анна Горбань уже отправилась покорять следующую beauty-вершину!

Феерический пик - финал конкурса красоты среди успешных леди "Mrs. Planet" - состоится в столице солнечной Болгарии. 9 ноября в г. София наиболее достойные представительницы из разных стран мира будут бороться за заветную корону и звание "Миссис Планета 2018".

Известная телеведущая представит Украину на конкурсе &quot;Mrs. Planet 2018&quot;

Успешная, харизматичная, красивая, умная, волевая, откровенная и чрезвычайно добрая Анна Горбань - звездная красавица из Украины, которая нацелена на победу. Анна верит в собственные силы!

Известная телеведущая представит Украину на конкурсе &quot;Mrs. Planet 2018&quot;

Специально для яркого появления Анны Горбань на всемирном конкурсе были пошиты оригинальные дизайнерские наряды.

"Миссис Украина" Анна Горбань активно ведет онлайн-дневник закулисных тайн международного конкурса. Как стало известно, красавица-украинка уже успела подружиться со всеми участницами. 

Известная телеведущая представит Украину на конкурсе &quot;Mrs. Planet 2018&quot;

Фото: участницы конкурса "Миссис Планета 2018" (Mrs. Planet 2018)

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