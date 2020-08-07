Як доглядати за волоссям на морі: важливі правила та поради

Швидше за все, ні для кого не стане відкриттям, як солона вода діє на волосся: витягує з них вологу, руйнує структуру, вимиває колір. Палюче сонце і пісок теж. Тому після пляжу максимально оперативно миємо голову прісною водою, якщо раптом немає можливості дістатися до душу, то хоча б просто обполоснути їх, але краще подбати про волосся заздалегідь. Нутриціолог, фітнес тренер і б'юті-блогер Олена перерахувала на своїй сторінці в Instagram основні правила, які допоможуть вам захистити свої локони.



Догляд за волоссям на морі:

1. Ще раз нагадую, що морську воду потрібно завжди змивати з волосся, а особливо, якщо у волоссі ще й пісок (що неминуче), то волосся можна добряче пошкодити.



2. На пляжі ніколи не забуваю про головний убір, так як буває сильний вітер, капелюхи не всі витримають, можна замінити на хустку, чалму, що завгодно, так і сонячний удар не отримаєш, і волосся збережеш.





3. Перед пляжем, та і просто влітку – не забуваю про ультрафіолетовий захист і термозахист. На мій погляд, оптимально взяти з собою прямо на пляж багатофункціональні засоби і наносити їх не тільки перед походом на пляж, але і після КОЖНОГО купання, якщо пірнали з головою.



4. Якщо плаваємо в солоній морській воді - миємо голову шампунем глибокого очищення раз в 10 днів.



5. Не забуваю про активне зволоження волосся: на даний момент зволожуючі маски – моє все.



Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Якщо під час плавання волосся сильно заплуталося, не намагаємося його видерти прямо на місці гребінцем. Тим більше воно буде в солі, піску, тільки травмуєте. Значно простіше дотерпіти до душа. Рясно змастити бальзамом або кондиціонером і під струменем води АКУРАТНО розчесати, почавши з кінчиків.

Раніше популярний б'юті-блогер поділилася ефективної маскою для волосся за рецептом голлівудських зірок.

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