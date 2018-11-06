Вчені розповіли, які овочі сприяють довголіттю

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Їх регулярне вживання ефективно збільшує тривалість життя

Американські вчені з'ясували, що регулярне споживання трьох порцій овочів підвищує шанс на довголіття. Вони також розповіли, які саме овочі особливо ефективно збільшують тривалість життя, пише "Медикфорум".

За словами науковців, ймовірність довголіття зростає при регулярному вживанні моркви. До її складу входять речовини, що значно зміцнюють імунну систему - вітаміни С, PP, E, а також магній і цинк Крім того, морква є джерелом бета-каротину, що забезпечує синтез сильного антиоксиданту вітаміну А. Експерти рекомендують вживати моркву в поєднанні з жирами.



Також слід звернути увагу на броколі. За рахунок високого вмісту кальцію і калію брокколі допомагає зробити кістки скелета більш міцними, а, крім того, калій необхідний для підтримки здоров'я серця і судин.



Фото: морква, броколі (pixabay.com)

Багато калію містять у собі і помідори – їх вживання нормалізує артеріальний тиск, захищає від появи серцевих захворювань.



Крім цього, сприяє довголіттю вживання болгарського перцю - лідера по концентрації вітаміну С.

Фото: болгарський перець (pixabay.com)

Також експерти радять для продовження життя вживати баклажани, буряк і кабачки. Баклажани ефективно очищають судини та кров від "поганого" холестерину в крові, кабачки насичують організм не тільки вітаміном С, але і потужним антиоксидантом лютеїном, а буряк містить йод, який допомагає боротися з атеросклерозом і покращує загальне самопочуття.

Прожити довше допоможе і капуста. В ній присутня речовина дііндолілметан, що захищає від радіації.

Нагадаємо, вчені склали топ-5 продуктів, які приводять до раку. Серед них виявилися гарячий чай, алкоголь, перероблене м'ясо та інші.

Ми також писали про те, що експерти назвали 8 продуктів, що спалюють жир і допомагають схуднути. Однак зазначимо, що при такому харчуванні обов'язково треба виконувати також фізичні вправи.

До речі, дієтолог розповіла, що може статися при зловживанні молочними продуктами. Експерт стверджує, що при зловживанні молочними продуктами в організм потрапляє дуже багато кальцію, який негативно позначається на роботі щитовидної залози.

Відео: РБК-Україна