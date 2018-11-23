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Вчені назвали просту ознаку довголіття

Lite » Краса і здоров'я 23.11.2018 - 07:41
Вчені назвали просту ознаку довголіття
Довголіття. Фото: unsplash.com

Дослідники заявили, що рання сивина не є приводом для хвилювань

Іспанські дослідники прийшли до висновку, що ранню сивину слід розглядати, як ознаку гарного здоров'я.

Як повідомляє Planet Today, у рано посивілих людей, як правило, досить високі шанси дожити до глибокої старості.

Вся справа в особливій речовині під назвою глуатион. Воно бере участь у секреції пігменту, який фарбує волосся в той чи інший колір. З віком в організмі знижується інтенсивність синтезу глуатиона, і в результаті підвищується ризик різноманітних серцево-судинних, онкологічних та інших хвороб.

Сивина свідчить про те, що ваш організм не витрачає важливий глуатион на фарбування волосся, а воліє використовувати його для більш важливих завдань. Такий висновок зробили вчені за підсумками масштабного дослідницького проекту, здійсненого з участю великої кількості добровольців.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, які овочі сприяють довголіттю.

Також вчені склали топ-5 продуктів, які приводять до раку. Серед них виявилися гарячий чай, алкоголь, перероблене м'ясо та інші.

До речі, дієтолог розповіла, що може статися при зловживанні молочними продуктами. Експерт стверджує, що при зловживанні молочними продуктами в організм потрапляє дуже багато кальцію, який негативно позначається на роботі щитовидної залози.

Відео: РБК-Україна

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