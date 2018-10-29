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Вчені назвали продукти, що знижують ризик виникнення раку

Lite » Краса і здоров'я 29.10.2018 - 11:52
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

З'ясувалося, що люди, які споживали найбільше органічних продуктів, на 25% рідше стикалися з раком

Французькі вчені заявили, що вживання в їжу органічних продуктів помітно знижує ризик виникнення деяких видів раку. Такі висновки недавнього епідеміологічного дослідження, пише The Independent.

В дослідженні, проведеному з 2009-го по 2016 рік, брали участь 68946 осіб.

В залежності від обсягу споживання органічних продуктів вчені розділили людей на різні групи. Враховувалася наявність в раціоні 16 органічних продуктів (тобто вирощені без використання пестицидів, регуляторів росту, антибіотиків та інших подібних речовин), включаючи фрукти, овочі, риби, м'яса, готових страв, рослинних жирів, приправ і харчових добавок. Спостереження за добровольцями у середньому тривало 4,5 роки.

За цей час вчені зареєстрували 1340 випадків раку. Найчастіше це був рак грудей (459 випадків). Далі за частотою діагностування йшли рак простати (180 випадків), шкіри (135 випадків), колоректальний рак (99 випадків) та неходжкінська лімфома (47 випадків).

Виявилося, що люди, які споживали найбільше органічних продуктів, на 25% рідше стикалися з раком. Зокрема, ризик розвитку неходжкінської лімфоми та раку молочної залози був знижений на 73% і 21% відповідно.

На думку авторів дослідження, цей результат може бути пов'язаний з тим, що в організм людей, що вживають багато органічних продуктів, потрапляє менше залишків пестицидів і медикаментів, що використовуються в сільському господарстві.

Раніше ми писали про те, що дієтолог пояснила, чим небезпечне надмірне вживання червоного м'яса і як його правильно включати в раціон. Виявляється, надмірне вживання червоного м'яса може викликати ризик розвитку ракових клітин.

Нагадаємо, стало відомо, як визначити рак на ранніх стадіях. Американські вчені провели дослідження, в ході якого було встановлено, що наявність онкологічного захворювання можна визначити за допомогою запаху

Ми також писали, що вчені винайшли препарат, блокуючий поширений вид раку.

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