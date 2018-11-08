Вчені назвали продукти, які допоможуть у боротьбі зі стресом

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Фахівці склали список смачних продуктів, які допоможуть людині

Фахівці назвали продукти, які допоможуть упоратися зі стресом і при цьому не завдадуть організму сильної шкоди. Про це пише Сlutch.

Дуже багато людей, перебуваючи у стані сильного стресу, починають заїдати його всякими продуктами. Однак, не всі вони однаково корисні. Учені склали список продуктів, які можна їсти і при цьому приводити в порядок нервову систему.

1. Банани.

Банани дуже багаті калієм, який допомагає організму регулювати кров'яний тиск. Також банани чудово справляються з печією і підтримають оптимальний рівень цукру в крові.

2. Чорний чай.

Дослідження показали, що для того, щоб знизити рівень стресу, потрібно випивати не менше чотирьох чашок чорного чаю в день. Можливо, справа в кофеїні, який входить до складу чорного чаю. На відміну від кави, у чаю він діє більш м'яко і триваліше, що дозволяє людині виглядати бадьоріше протягом дня.

3. Лосось.

Найкориснішою речовиною в лососеві є жирна кислота Омега-3. Вона сприяє швидкій роботі головного мозку. Лосось можна вживати в будь-якому вигляді – від стейка до шматочків, запечених на грилі.

4. Цільнозерновий хліб.

Такий хліб корисніший для організму, ніж білі булочки і чудово підходить для бутербродів і перекусів. У ньому містяться вуглеводи, які піднімають настрій і заряджають позитивом на весь день.

5. Куряча грудка.

Ця частина курки містить в собі найбільшу кількість білка і мінімум жиру. Крім того, в цьому м'ясі є триптофан – речовина, яка допомагає боротися зі стресом. Крім курячої грудки, триптофан міститься ще в арахісі і бобових.

6.Апельсиновий сік

В цьому напої міститься фолієва кислота, яка знімає дратівливість і допомагає в боротьбі зі стресами. Також в апельсиновому соку присутній вітамін С, який допомагає організму протистояти простудним захворюванням.

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Відео: РБК-Україна