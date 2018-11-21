Вчені назвали основний продукт, який допоможе очистити артерії

Фото: (pixabay.com)

Мед в раціоні знижує розмір артеріальних бляшок на 30%

Вчені з Університету Вашингтона провели нове дослідження, в ході якого дізналися, що натуральний цукор в меді здатен запобігати інфаркти. Про це інформує Healthystyle.

Відомий під назвою трегалоза, цукор, який міститься в меді, активує білок, який змушує імунні клітини видаляти з артерій клейкі бляшки. Як показало дослідження з лабораторними мишами, регалоза знижує розмір бляшок приблизно на 30%.

Фото: (pixabay.com)

Коли подібного роду бляшки починають накопичуватися в артеріях, то у людини розвивається розлад під назвою атеросклероз. Це може призводити до затвердіння артерій, зниженню в них ступеня еластичності, через що люди піддаються ризику підвищеного артеріального тиску, хвороб серця і навіть інфарктів.

У ході експерименту вчені гарували гризунам, які мають ризик атеросклерозу, трегалозу. Результати показали, що у тих мишей, які отримували цей різновид цукру, розмір бляшок зменшився до 0,25 мм у порівнянні з 0,35 мм у тварин, які отримували інший різновид цукру.

Таким чином, розмір бляшок скоротився на 30%, що має велике клінічне значення у справі профілактики серцево-судинних захворювань.

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Відео: РБК-Україна