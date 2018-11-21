ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Вчені назвали основний продукт, який допоможе очистити артерії

Lite » Краса і здоров'я 21.11.2018 - 08:50
Вчені назвали основний продукт, який допоможе очистити артерії
Фото: (pixabay.com)

Мед в раціоні знижує розмір артеріальних бляшок на 30%

Вчені з Університету Вашингтона провели нове дослідження, в ході якого дізналися, що натуральний цукор в меді здатен запобігати інфаркти. Про це інформує Healthystyle.

Відомий під назвою трегалоза, цукор, який міститься в меді, активує білок, який змушує імунні клітини видаляти з артерій клейкі бляшки. Як показало дослідження з лабораторними мишами, регалоза знижує розмір бляшок приблизно на 30%.

Вчені назвали основний продукт, який допоможе очистити артеріїФото: (pixabay.com)

Коли подібного роду бляшки починають накопичуватися в артеріях, то у людини розвивається розлад під назвою атеросклероз. Це може призводити до затвердіння артерій, зниженню в них ступеня еластичності, через що люди піддаються ризику підвищеного артеріального тиску, хвороб серця і навіть інфарктів.

У ході експерименту вчені гарували гризунам, які мають ризик атеросклерозу, трегалозу. Результати показали, що у тих мишей, які отримували цей різновид цукру, розмір бляшок зменшився до 0,25 мм у порівнянні з 0,35 мм у тварин, які отримували інший різновид цукру.

Таким чином, розмір бляшок скоротився на 30%, що має велике клінічне значення у справі профілактики серцево-судинних захворювань.

До речі, раніше ми писали про те, що експерти повідомили, що допоможе вберегтися від серцево-судинних захворювань.

Ми розповідали про те, що дієтологи назвали продукти, які провокують депресію. Відомо, що за гарний настрій відповідає гормон серотонін. Однак багато хто забуває, що 90% серотоніну виробляє кишечник. Таким чином настрій безпосередньо пов'язано з травленням.

Також Світлана Фус розповіла, до яких наслідків може привести дефіцит води в організмі. При великому зниження води у людини може погіршитися слух, зір, а також бути присутні судоми в м'язах.

Відео: РБК-Україна

Новини України питаниееда
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся