Як поєднати Фею і Попелюшку: переможниця Танців з зірками дала пораду українкам

Фото: Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva)

Відомий хореограф розповіла жінкам, як зберегти баланс в житті

Ілона Гвоздьова, переможниця шоу Танці з зірками, розповіла, як зберегти баланс між кар'єрою та особистим життям. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Ілона Гвоздьова взяла участь у Elle Active Forum в Харкові і розповіла, як їй вдається зберігати баланс між кар'єрою і сімейними обов'язками. Вона впевнена, що найважливіше – це розставити пріоритети і тоді успіх буде забезпечений.

"Я ще раз переконалася, що немає тієї ідеальної таблетки, яка миттєво вирівняла цей баланс, розставила пріоритети і привела до успіху! Кожна жінка намагається знайти свій баланс, поєднати Фею і Попелюшку; бути завжди на висоті в роботі і одночасно бути турботливою мамою, яка читає казки на ніч; бути люблячою дружиною, яка надихає свого чоловіка на подвиги і в той же час тримає його "під каблуком", - написала Ілона Гвоздьова на своїй сторінці.

Фото: Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva)

Вона дала кілька порад українкам про те, як досягти стану задоволеності і максимально поєднати свої бажання з можливостями.

"- частіше прислухатися до себе;

- не йти на приводу страху

- говорити з коханим про все, що хвилює, і визнати: вам потрібна його допомога і підтримка;

- бути директором на роботі, але дружиною і мамою вдома;

- враховувати не кількість годин, проведених з дитиною, а їх якість;

- вкладати в себе і отримувати дивіденди;

- навчися говорити "ні";

- обов'язково відпочивати і перезавантажуватися;

- мріяти і працювати", - перерахувала зірка танцювального шоу

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Могилевська показала рідкісні кадри підготовки до сольного концерту.

А також розповідали про те, що Даша Астаф'єва розповіла про найбільші страхи.