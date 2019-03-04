Як поєднати Фею і Попелюшку: переможниця Танців з зірками дала пораду українкам

Відомий хореограф розповіла жінкам, як зберегти баланс в житті
Ілона Гвоздьова, переможниця шоу Танці з зірками, розповіла, як зберегти баланс між кар'єрою та особистим життям. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
Ілона Гвоздьова взяла участь у Elle Active Forum в Харкові і розповіла, як їй вдається зберігати баланс між кар'єрою і сімейними обов'язками. Вона впевнена, що найважливіше – це розставити пріоритети і тоді успіх буде забезпечений.
"Я ще раз переконалася, що немає тієї ідеальної таблетки, яка миттєво вирівняла цей баланс, розставила пріоритети і привела до успіху! Кожна жінка намагається знайти свій баланс, поєднати Фею і Попелюшку; бути завжди на висоті в роботі і одночасно бути турботливою мамою, яка читає казки на ніч; бути люблячою дружиною, яка надихає свого чоловіка на подвиги і в той же час тримає його "під каблуком", - написала Ілона Гвоздьова на своїй сторінці.
Фото: Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva)
Вона дала кілька порад українкам про те, як досягти стану задоволеності і максимально поєднати свої бажання з можливостями.
"- частіше прислухатися до себе;
- не йти на приводу страху
- говорити з коханим про все, що хвилює, і визнати: вам потрібна його допомога і підтримка;
- бути директором на роботі, але дружиною і мамою вдома;
- враховувати не кількість годин, проведених з дитиною, а їх якість;
- вкладати в себе і отримувати дивіденди;
- навчися говорити "ні";
- обов'язково відпочивати і перезавантажуватися;
- мріяти і працювати", - перерахувала зірка танцювального шоу
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