Перекуси і знежирені продукти: топ-5 шкідливих звичок, які псують фігуру

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт перерахувала далеко не невинні харчові ритуали, що заважають бути стрункою

Професійний дієтолог Альбіна Комісарова, стверджує, що на перший погляд нешкідливі звички, що вкоренилися в нашій свідомості і харчовій поведінці, можуть стати на шляху до красивої та стрункої фігури. Про це вона написала в Instagram.

Експерт склала рейтинг топ-5 помилкових правил харчової поведінки, які заважють схуднути і обзавестися бажаними формами.

В список шкідливих для фігури звичок входить:

Впровадження додаткових перекусів, тому що "треба харчуватися дробно"

Якщо до цього ви їли 3 рази в день і почували себе прекрасно, а тепер вирішили додати пару перекусів, ймовірно, що ви збільшите калорійність раціону і отримаєте зворотний ефект. Перекуси потрібні, тільки якщо ви так звикли і вам так зручно.

Чаювання, кавування

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Мало того, що часто це + вершки і цукор, так ще й супроводжується смаколиками. Ну а чим ще займатися на роботі? Вихід є! Зпровадьте культуру чаювання. Просто чай з лимоном, кава чорна або з молоком. Замість печива і цукерок - нарізані фрукти/овочі. Горіхів легко переїсти, так що беріть з собою 1 порцію - жменя.

Відсутність планування

Не обов'язково писати собі меню на день, але планувати, що завтра перед тренуванням за 1,5 години треба поїсти, а значить, продумати, де або що взяти з собою. Запасайтеся заздалегідь "паличками-выручалочками", киньте в сумку кілька батончиків із сухофруктів.

Солодкі напої

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Особливо актуальна проблема влітку. Якщо хочеться пити - вибирайте воду або натуральні морси без цукру. Соки, газовані води, смузі, лимонади часто містять дуже багато цукру і додаткових калорій.

Знежирені продукти

Мало того, що вони марні, часто містять стабілізатори і загусники, вони погано насичують, і незабаром ви знову захочете їсти. Жирність 5% - це нормально.

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