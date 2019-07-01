Як харчуватися ввечері, щоб не поправитися: поради Аніти Луценко

Ілюстративне фото (instagram.com/anitasporty)

Неправильне харчування може призвести до проблем зі здоров'ям і сном

Багато хто знає, що вечірній прийом їжі має велике значення для фігури і здоров'я в цілому. Що ж можна їсти на ніч і коли розповіла на своїй сторінці в Instagram зоряний фітнес-тренер і ведуча шоу Зважені та щасливі Аніта Луценко.

За її словами, їжа на ніч блокує вироблення важливих для здоров'я та краси гормонів.

"Ніч для сну - день для їжі. Порушуєш правило - отримуєш проблеми зі здоров'ям + надмірна вага. Мелатонін, соматотропін, тестостерон - гормони, які відповідають за регенерацію, омолодження, імунітет, схуднення(!) і ще купу всього. Пік вироблення - ніч. Їжа перед сном БЛОКУЄ всі ці процеси, викликаючи конфлікт гормонів (наприклад, інсулін, блокує жирову клітину, і заважає соматотропину спалювати жир). У підсумку, зайва вага набирається, організм зношується, і.....старіє швидше", - зазначила Аніта.

Правильне харчування ввечері:

Вечеря за 3 години до сну ( сон 22-23 ) ось і виходить, що їмо до 19-20 годин.

Варіанти:

каша+овочі

риба/птиця+овочі

суп/суп-пюре

Ілюстративне фото (pexels.com)

Під забороною: червоне м'ясо, хліб, солодощі, фрукти, солодкий сир і білий хліб. Все це порушить сон і загальмує процес схуднення.

Трав'яний чай перед сном - можна. До 100 мл



Ілюстративне фото (pexels.com)

Також лептин (гормону ситості) при недоліку сну падає на 20%, а чим його менше, тим сильніше голод. Так що, якщо відчуваєте перед сном приплив лютого голоду - пийте воду і швидко спати! Вранці пройде.

Ілюстративне фото (pexels.com)

"Якщо є зайві кг і вранці на зважуванні вага не впала - значить, вечеря була не дуже то й ваша. Комусь добре від білкової, а комусь від вуглеводної ( гречка, кіноа...) вечері! І кефірчик теж може дати плюс, так що пробуйте і робіть свої висновки", - підсумувала Луценко.

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