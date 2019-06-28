Як прискорити метаболізм в будь-якому віці: поради експерта

Ілюстративне фото (instagram.com/ira.kaidanovich)

Ці рекомендації допоможуть прискорити обмін речовин і схуднути

Багато хто знає, що схуднення дуже пов'язане з обміном речовин, або метаболізмом, який з віком сповільнюється. Що ж це таке і чи можливо його прискорити? Відповіді на ці питання дала експерт по схудненню і фітнес-блогер Іра Кайданович на своїй сторінці в Instagram.

Як пояснює фахівець, метаболізм - це швидкість, з якою тіло людини перетворює їжу в енергію і витрачає цю енергію.

⠀

Що впливає на метаболізм: ⠀

композитний склад тіла (чого більше в організмі - жиру або м'язової маси. Чим більше м'язів, тим вище метаболізм); ⠀

стать (чоловік або жінка: у чоловіків метаболізм вище на 5-10%, ніж у жінок); ⠀

вік (з віком метаболізм сповільнюється); ⠀

харчовий термогенез (енергія, яку організм витрачає на переварювання їжі); ⠀

фізична активність (загальна кількість калорій, які ви щодня витрачаєте в ході будь-якої діяльності).

⠀

Ілюстративне фото (instagram.com/ira.kaidanovich)

Як прискорити метаболізм? Прискорити метаболізм можна в будь-якому віці.

⠀

1. Питний режим ⠀

Вода допомагає прискорити обмін речовин на 3%. Добова норма споживання чистої води 40 мл*1 кілограм фактичної маси тіла, розділена на 2. Наприклад: жінка з вагою 70 кг повинна випивати 40*70:2 = 1400 мл води.

⠀

2. У дієтологів існує думка про дробове харчування.

Що їсти необхідно 4-6 разів на день. Я ж вважаю, що частіше 4 разів на день їсти не варто. Шлунок не повинен працювати без зупинки. Йому теж потрібен відпочинок, і не встигнувши повністю переварити попередній прийом їжі, підкидати йому щось нове не найкраща ідея.

⠀

3. Їжте продукти, які розганяють обмін речовин.

Введіть у раціон харчування продукти, які допомагають розігнати метаболізм. А саме: сирі овочі, фрукти і зелень. Зробіть так, що б у вашому раціоні було хоча б 50% сирої їжі.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Сніданок. ⠀

Дуже важливий прийом їжі. Але в першу чергу прийом води )) випивайте близько 2 чашок води вранці до сніданку. Також я завжди раджу їсти свіжі фрукти і ягоди на сніданок.

⠀

5. Здоровий сон. ⠀

Щоб розігнати метаболізм, потрібно спати не менше 7 годин на добу. Пам'ятайте, якщо не спати достатню кількість часу, прискорити обмін речовин неможливо.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

6. І звичайно ж спорт.

Активний спосіб життя - також важливий крок на шляху до швидкого метаболізму. Вся справа в тому, що наявність м'язової маси розганяє метаболізм. Так, щоб забезпечити м'язи всім необхідним, організм витрачає багато енергії – і це збільшує витрату калорій.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Крістіна Лобановська поділилася шпаргалкою, як розрахувати оптимальні порції при схудненні.

До речі, дієтолог Ольга Усенко розкрила секрет, як харчуватися без обмежень і підібрати оптимальне поєднання продуктів, не набравши при цьому у вазі. Вона також дала пораду тим, хто зібрався влаштувати "свято шлунка", як зробити це без наслідків для фігури.