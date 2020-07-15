Топ-7 правил для густого і красивого волосся

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Б'юті-блогер розповіла, що допомогло їй отримати пишну і блискучу шевелюру

Будемо, звичайно, тверезо дивитися на ситуацію - вище того, що дано нам природою, буде дуже проблематично стрибнути, але, тим не менш повернути, що нам закладено, реально. Нутриціолог, фітнес тренер і б'юті-блогер Олена перерахувала на своїй сторінці в Instagram основні правила, які допомогли їй добитися густого і красивого волосся.

Експерт зазначила, що від природи в неї дуже тонке волосся, однак при цьому воно виглядає густим.



Щоб не ходити з 3 волосинами на голові, у неї є кілька правил:

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1. Хороший гребінець.

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2. Ліквідую випадання. 10 місяців тому я перенесла операцію під загальним наркозом, потім гормональна, стероїдна терапія, яка тривала до нового року. Хто розуміє, про що я, повинні зараз здивуватися, чому я ще не лиса. Так, я дійсно зіткнулася з сильним випаданням, майже зупинилося зростання, зараз все повернула самим банальним способом - заповненням необхідних елементів в організмі: потрібно здати загальний, хімічний аналізи крові, ттг, т4 вільний, плюсом перевіряємо рівень вітаміну Д, феритину та білка в організмі! Якщо чогось не вистачає, заповнюємо за допомогою харчування, добавок, вітамінів Це підкаже ендокринолог

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3. Завжди правильно сушу волосся, ніколи не забуваю про термозахист

Ілюстративне фото (pixabay.com)

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4. дуже важливі правильні засоби догляду, інакше можна зіткнутися з ламкістю, витонченням, навіть випаданням волосся.



Ілюстративне фото (pixabay.com).

5. не забуваю про скраб, краще ніж він шкіру голови мені нічого не очищає, ну і додатковий масаж тільки в плюс

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6. так як волосся довге, завжди сплю з зібраним в гульку

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7. раз в 8 міс підрівнюю кінчики гарячими ножицями.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Нагадаємо, переможниця Холостяк-10 Даша Ульянова розкрила особисті секрети по догляду за волоссям.