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Ангел і демон: Кайлі Дженнер і Хлое Кардашьян спокушають пишними формами у відвертих вбраннях

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.12.2019 - 22:23
Ангел і демон: Кайлі Дженнер і Хлое Кардашьян спокушають пишними формами у відвертих вбраннях
Кайлі Дженнер і Хлое Кардашьян (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дівчата вибрали незвичайні образи

Кайлі Дженнер і Хлое Кардашьян стали гостями вечірки, влаштованої на честь 50-річчя Пі Дідді. На захід іменинник запросив безліч зіркових друзів. Крім сестер, тут побували Бейонсе, Кім Кардашьян з чоловіком, Кріс Дженнер, Кейт Бекінсейл, Наомі Кемпбелл, Періс Хілтон і багато інших. Але саме дівчата знову виділилися відвертими нарядами.

Ангел і демон: Кайлі Дженнер і Хлое Кардашьян спокушають пишними формами у відвертих вбраннях

Кайлі і Хлое (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі і Хлое прибули на івент вдвох, при цьому вибравши схожі образи. Кайлі одягла чорну в паєтках сукню з відвертим вирізом на грудях, структурними плечима й довгими рукавами. Доповнили образ босоніжки на високих підборах, чорне каре і яскравий макіяж. А Хлое приміряла бежевого відтінку костюм в блискітках: легінси і піджак з відвертим декольте, під яким було видно голі груди. Завершували образ туфлі на високих шпильках, така ж зачіска, як у сестри, тільки блонд. З аксесуарів вона обрала тонкий ланцюжок, яка акцентувала увагу на оголених грудях дівчини. Виглядали обидві сестри максимально спокусливо.

Ангел і демон: Кайлі Дженнер і Хлое Кардашьян спокушають пишними формами у відвертих вбранняхАнгел і демон: Кайлі Дженнер і Хлое Кардашьян спокушають пишними формами у відвертих вбраннях

Кайлі і Хлое виділилися відвертими вбраннями (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі виклала в своєму мікроблозі масу спільних фото: з дому, машини, самого заходу, давши шанувальникам досхочу обговорити образи їх з Хлое. Потрібно відзначити, що фото мали успіх: знімки зібрали рекордну навіть для Кайлі кількість лайків – близько 6 мільйонів.

Ангел і демон: Кайлі Дженнер і Хлое Кардашьян спокушають пишними формами у відвертих вбраннях

Кайлі і Фай (фото: instagram.com/kyliejenner)

На останніх фото, до речі, Кайлі з'явилася з музикантом Фай Хадра. Цей хлопець відомий не стільки своїми хітами, скільки нетривалими відносинами з Кендалл Дженнер. Їх періодично ловили разом папараці, але самі знаменитості відмовчувалися. Пізніше його також бачили в компанії з ще однією моделлю – Белою Хадід. Що ж, можливо, у Кайлі новий роман? Час покаже.

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