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Біла королева: Крістіна Агілера блищить в вінтажній сукні Jean Paul Gaultier

Lite » Мода 25.11.2019 - 19:29
Біла королева: Крістіна Агілера блищить в вінтажній сукні Jean Paul Gaultier
Крістіна Агілера (фото: instagram.com/xtina)

Співачка показала 2 образи на American Music Awards 2019

Крістіна Агілера не так часто відвідує світські події та премії, тому кожен її вихід стає сенсацією. У цьому році співачка постаралася зробити максимальний ефект, підібравши для премії American Music Awards-2019 кілька стильних образів.

Біла королева: Крістіна Агілера блищить в вінтажній сукні Jean Paul GaultierБіла королева: Крістіна Агілера блищить в вінтажній сукні Jean Paul GaultierБіла королева: Крістіна Агілера блищить в вінтажній сукні Jean Paul GaultierХристина в Jean Paul Gaultier (фото: instagram.com/xtina)

Церемонія пройшла в Лос-Анджелесі вчора ввечері, 24-го листопада. На червоній доріжці блищало безліч знаменитостей у вбраннях від кращих світових брендів: Тейлор Свіфт в Julien Macdonald, Селена Гомес в Versace, Сіара у вбранні від Balmain, Камілла Кабельйо в Oscar de la Renta, Біллі Айлиш, що примірила вінтажний образ Burberry. Але максимум компліментів, мабуть, зібрала Крістіна Агілера.

Біла королева: Крістіна Агілера блищить в вінтажній сукні Jean Paul GaultierБіла королева: Крістіна Агілера блищить в вінтажній сукні Jean Paul GaultierБіла королева: Крістіна Агілера блищить в вінтажній сукні Jean Paul GaultierАгілера захопила всю мережу (фото: instagram.com/xtina)

Вона прийшла на захід у білому платті незвичайного фасону від Jean Paul Gaultier. Вінтажна сукня з масивними плечима, широким поясом, білим капюшоном і відкритою спиною, зшита зі структурної тканини, зробила Христину королевою червоної доріжки премії. Завершили образ багатоярусне біле намисто, незвичайні каблучки і сережки-діаманти. Волосся їй прибрали в гладку зачіску, а макіяж зробили максимально виразним, з накладними віями і smoky, що звабливо переливалися. "Я люблю мою б'юті-команду", – написала знаменитість, показавши в мікроблозі масу фото з івенту.

Біла королева: Крістіна Агілера блищить в вінтажній сукні Jean Paul GaultierБіла королева: Крістіна Агілера блищить в вінтажній сукні Jean Paul GaultierБіла королева: Крістіна Агілера блищить в вінтажній сукні Jean Paul GaultierБіла королева: Крістіна Агілера блищить в вінтажній сукні Jean Paul Gaultier

Христина в сукні від Stephane Rolland (фото: instagram.com/amas)

Пізніше Христина вийшла на сцену, змінивши образ. Цього разу вона приміряла не менш вражаюче вбрання. Бежева коротка сукня з чорною квіткою на грудях і вставками такого ж відтінку, з вражаючим шлейфом, який несли за нею її помічники, і пишними рукавами – творіння французького модельєра Stephane Rolland. Доповнювали лук ботфорти з лакованої шкіри на величезних підборах і прикраси з перлами. Волосся їй зібрали у високий хвіст, а в макіяжі додали червоні губи.

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