Топ-5 вправ для пружних преса від Злати Огневич

Співачка закликала зайнятися своєю фігурою вже зараз, а не з нового року
Співачка і учасниця Танців з зірками 2018 Злата Огневич, яка красувалася на червоній доріжці M1 Music Awards 2018, поділилася з шанувальниками корисними вправами, які допоможуть домогтися рельєфного і підтягнутого живота. Відео з тренуваннями артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Злата закликала підписників вийти із зони комфорту і зайнятися своєю фігурою - тоді буде і результат.
"Якщо хочеш результат у будь-якій своїй діяльності — виходь з зони комфорту! Будь сильніше, ніж твої звички, і покажи людям, що все можливо і вся сила в нас! Кидаю тобі виклик і пропоную щось змінити!» — написала співачка.
Огневич показала п'ять вправ для преса, кожне з яких потрібно виконувати по 15-20 разів.
Відео: instagram.com/zlata.ognevich
На першому тижні буде достатньо одного підходу для однієї вправи. Ближче до третьої тижня Злата радить підвищувати градус напруги і збільшувати кількість повторень.
У фіналі знаменитість робить масаж спеціальним вібруючим м'ячем, який називається "Гіперсфера".
Артистка також закликала всіх почати вже сьогодні, а не як зазвичай "Ось у новому році/завтра я зроблю те і те, і буду таким успішним, сильним, красивим, самим-самим".
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)
Підписники подякували Огневич за корисні поради і пообіцяли постаратися не лінуватися.
"Спортсменка, комсомолка, красуня", "Дякую за корисну інформацію! Спробую не лінуватися і змінити хоч щось у собі", "Дуже корисна і потрібна інформація", "Класні спрощення :) дівчина права ми дуже багато часу приділяємо соц мережам і не займаємося спортом а треба б", "Відмінні вправи. Так, на жаль, дуже важко саме змусити себе робити. Ви молодець. Хотілося б якби ви ще і мотиваційних відео як змусити себе робити виклали", - пишуть фоловерів.
Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)
Нагадаємо, раніше Злата Огневич назвала 5 продуктів, які повинні бути в раціоні кожної жінки.
Ми також писали про те, що дієтологи назвали продукти, які допомагають стимулювати метаболізм жиру, щоб добитися плоского живота - однієї з найбільш проблемних зон при схудненні.
Відео: РБК-Україна