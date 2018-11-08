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Топ-5 способів, які допоможуть позбутися від зимового лущення шкіри

Lite » Краса і здоров'я 08.11.2018 - 08:55
Фото: (pxhere.com)
Фото: (pxhere.com)

Експерти рекомендують використовувати пілінги два рази на тиждень

З настанням холодів навіть власниці гарної шкіри, можуть зіткнутися з такими неприємностями, як, наприклад, лущення. Що робити і як від нього позбавитися розповіли експерти, передає російське ЗМІ.

Відмовся від занадто дратівливих засобів

Від спецзасобів для боротьби проти прищів або старіння необхідно терміново відмовлятися або зменшити кількість. В сухі і холодні місяці важливо обмежити використання потенційно дратівливих продуктів. Список включає ретиноїди, бензоілпероксид і саліцилову кислоту. Можливо, варто замінити їх більш ніжними засобами з меншою концентрацією цих інгредієнтів.

Використовуй зволожуючі маски восени

Що стосується домашніх засобів, вітамінні і зволожуючі маски відмінно підходять. Вони допоможуть наситити шкіру необхідною їй вологою і поживними компонентами так, що шкіра не буде пересихати, а про лущення можна буде забути.

Топ-5 способів, які допоможуть позбутися від зимового лущення шкіриФото: (pxhere.com)

Використовуй пілінги два рази на тиждень

Восени, повітря в приміщеннях дуже сухе, обігрівачі випаровують всю вологу, тому шкіра пересихає частіше. Для того, щоб позбутися від сухості і лущення потрібно замінити скраби з абразивними частинками на ніжні кислотні пілінги. Але не використовувати їх частіше двох разів на тиждень. Крім того, необхідно не забувати про зволоження шкіри. Експерти рекомендують робити це відразу після душу, щоб зберегти природну вологу.

Забудь про косметичні серветки і демакіяжі з допомогою ватних дисків

Будь-яке тертя шкодить шкірі. Восени вона більш тонка, тому куди легше викликати роздратування. Варто замінити молочко і міцелярну воду на засоби для демакіяжу і вмивання, для застосування яких не потрібно користуватися ватними дисками. Гідрофільна олія, ніжна пінка або зволожуючий гель для вмивання відмінно впораються із завданням.

Використовуй зволожуючі засоби з церамідами

Взимку варто звернути увагу на засоби по догляду за обличчям, що містять кераміди. Це може бути не тільки крем для обличчя, але і гель для вмивання, гель-крем для повік, лосьйон і есенція. Тому не забудьте перевірити інгредієнти продукту, перш ніж купувати наступний зволожуючий крем. Регулярне вживання продуктів з церамідами заспокоює шкіру, робить її м'якою, еластичною і більш щільною.

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Відео: РБК-Україна

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