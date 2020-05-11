Топ-5 кроків до стрункого і здорового тіла

Отримання будь-якого результату в житті це системні дії. Якщо вам важливо мати стрункість, красиву фігуру, впевненість у собі, здоров'я, щасливу сім'ю, довголіття і молодість, то потрібен чіткий та ефективний план дій. Нутриціолог-дієтолог Ганна Єлькіна, яка раніше розповіла, як перемогти вечірній голод і тягу до солодкого, перерахувала на своїй сторінці в Instagram 5 важливих кроків для стрункості і здоров'я.

План дій від експерта:

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Чудова і прекрасна вода.

Мінімум 30 мл на 1 кг вашої ваги. Вкрай необхідна для 4 стадії детоксу і в цілому роботи організму. Зберігаємо в склі, по можливості, стежимо за рівнем РН.

Активність - 10000 кроків в день мінімум.

Як зробити, сидячи вдома? Ходити по квартирі, крокувати під час готування, дивитися фільми, читати, розмовляти по телефону крокуючи. Можливо все, якщо ви цього хочете.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Найважливіше - якісний сон до 23:00.

Вчора дивилася лекцію про те, що навіть вірусні інфекції атакують тіло при порушенні сну. Якщо ви лягаєте після 23 годин або прокидаєтеся вночі або вам потрібно спати більше 8 годин для відновлення - щось тут не так.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Повноцінний сніданок - містить бжу. Каша і фрукт не окей - тільки вуглеводи. А ось каша і яйце вже краще. Не забувайте - протягом години після підйому.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Збалансований і різноманітний раціон протягом дня - про це багато разів говорили. Просте правило: перш ніж щось з'їсти, задайте собі питання "А що корисного мені це дасть".

Всього лише 5 кроків, впроваджуйте їх і отримаєте результат. Нехай не відразу, нехай по одному на місяць - головне йти вперед і все вийде!

Нагадаємо, нутриціолог Ганна Мотіна поділилася дієвими лайфхаками, які допоможуть залишатися у формі любителям шашликів.